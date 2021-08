Clásicos, comedias y películas para niños en los cines de Miami esta semana

Coral Gables Art Cinema estrena esta semana la comedia dramática Swan Song (2021) del realizador Todd Stephens con la actuación estelar de Udo Kier. Un peluquero retirado llamado Pat Pitsenbarger, quien deja por unos días el hogar de ancianos donde vive, enclavado en los confines de un pequeño pueblo en Sandusky, Ohio, se entera que el último deseo de un antiguo cliente es que lo peine para su funeral. Así, Pat se embarca en una odisea donde se enfrentará a los fantasmas de su pasado.

Tetsuo: The Iron Man (1989) película japonesa del director Shinya Tsukamoto con Tomorô Taguchi y Kei Fujiwara. Esta obra maestra de horror y ciencia ficción gira en torno a un hombre llamado Yatsu que luego de un robo, ve de qué manera su cuerpo sufre una extraña fusión de carne y metal, lo que hace que se vuelva una criatura de poder difícil de doblegar. Prácticamente ausente de las pantallas de Estados Unidos, la película se ha vuelto un clásico del séptimo arte. La copia que se proyecta ha sido restaurada por Arrow Films y American Genre Film Archive.

También en Coral Gables Art Cinema el clásico Thelma & Louise (1991) de Ridley Scott con las actuaciones de Geena Davis y Susan Sarandon. La desdichada ama de casa Thelma y la camarera Louise emprenden por un fin de semana un viaje mítico a bordo de un convertible T-bird modelo 1966. Sin maridos, novios o cualquier atadura sentimental, sus vidas insatisfechas encuentran un aire fresco y saludable. Sin embargo algo sale mal y deben huir hacia México. Treinta años después de su estreno, el filme sigue siendo tan influyente como en su momento, y resuena aún más en la era del #MeToo.

Con el apoyo de Books & Books, Coral Gables Museum y la Cinemateca se realiza “Family Day on Aragon”, evento dedicado a los niños. Se proyecta Song of the Sea (2014) del director Tom Moore. Basado en la leyenda irlandesa de los Selkies, este filme animado sigue la historia de un niño de 10 años llamado Ben que descubre que su hermana muda Saoirse, a quien culpa por la aparente muerte de su madre, es una selkie que tiene que liberar a las criaturas de las hadas de la diosa celta Macha. Para más información y horarios sobre los cuatro filmes: www.gablescinema.com

MDC’s Tower Theater estrena esta semana A Girl Walks Home Alone At Night (2021) del director Lily Amipour con las actuaciones de Marshall Manesh y Arash Marandi. Este filme de horror retrata la ciudad fantasmal iraní llamada Bad City donde suceden incidentes extraños. En el lugar hay prostitutas, adictos, proxenetas y otras almas sórdidas que se ven amenazados por un vampiro solitario que acecha las calles.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

EMA (2019) producción chilena del realizador Pablo Larrain con Gael Garcia Bernal y Mariana di Girolamo. Los padres adoptivos de Ema son espíritus libres que forman parte de un grupo de baile experimental cuyas vidas se ven sumidas en el caos cuando otro de sus hijos adoptivo, Polo, se ve involucrado en un incidente violento. Mientras su matrimonio se derrumba a raíz de la decisión de la pareja de revertir esta adopción, Ema se embarca en una odisea de liberación y autodescubrimiento. Para más información y horarios: www.towertheatermiami.com

O Cinema South Beach estrena Annette (2021) de Leo Carax con Adam Driver y Marion Cotillard. La película cuenta la historia de un provocador comediante y su esposa, una soprano de fama mundial. Su glamurosa vida da un giro inesperado cuando nace su hija Annette, una niña con un don único. Para más información y horarios: www.o-cinema.org

Siga a Hernán Vera Álvarez @HVeraAlvarez