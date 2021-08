Cine alternativo en las salas de Miami Beach, Miami y Coral Gables

Coral Gables Art Cinema estrena esta semana la comedia dramática Never Gonna Snow Again (2020) de los realizadores Małgorzata Szumowska y Michał Englert con las actuaciones de Alec Utgoff, Maja Ostaszewska y Agata Kulesza. Un masajista del Este llamado Zhenia entra en la vida de los residentes adinerados de un barrio privado en Polonia. Con su presencia y profesionalismo, los clientes se entregan a sus masajes. De esta manera, lentamente se dan cuenta que el dinero y las buenas posiciones no hacen la felicidad. Toda esta lección de vida se la deben al joven que, con sus manos, penetra en los sentimientos de los adultos. Una película que trata sobre las clases sociales, la inmigración y lo sobrenatural.

En el Coral Gables Art Cinema ‘The Castle of Cagliostro’ (1979) del director japonés Hayao Miyazaki. Película de animación sigue las aventuras del ladrón Lupín III. IMdB

The Castle of Cagliostro (1979) del director japonés Hayao Miyazaki. Esta película de animación sigue las aventuras del ladrón Lupín III. Este personaje es descendiente del famoso ladrón de guante blanco Arsenio Lupin, creado por el novelista Maurice Leblanc. Perseguido por el inspector Zenigata, utiliza la más alta tecnología y su habilidad con los disfraces para perpetrar robos audaces. Este trabajo se ha convertido en un clásico del género. Nueva copia en 4K. Para más información y horarios sobre los dos filmes: www.gablescinema.com

MDC’s Tower Theater estrena este viernes la película francesa Final Set (2020) de Quentin Reynaud con las actuaciones de Alex Lutz, Ana Girardot y Kristin Scott Thomas. Este drama retrata la vida del joven prodigio del tenis profesional de nombre Thomas.

El Teatro Tower estrena este viernes la película francesa ‘Final Set’ (2020). Drama que retrata la vida del joven prodigio del tenis profesional de nombre Thomas. IMdB

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Luego de un paréntesis de años en que ha sufrido un deterioro físico, con una rodilla rota, decide con casi 40 años regresar a competir en Rolland Garros. Aunque su esposa Eve y su madre Judith le aconsejan que abandone su deseo, Thomas persevera obsesivamente. Así tendrá que enfrentarse a sus propios demonios.

The Lost Leonardo (2020) drama inglés del realizador Andreas Koefoed con Alexandra Bregman, Martin Kemp y Evan Beard. Este filme cuenta la historia secreta detrás de “Salvator Mundi”, una pintura vendida en 450 millones de dólares, que se asegura es la obra maestra de Leonardo da Vinci perdida desde hace décadas.

En el Teatro Tower ‘The Lost Leonardo’ (2020) drama inglés del realizador Andreas Koefoed con Alexandra Bregman, Martin Kemp y Evan Beard. IMdB

Desde el momento en que se compra en una sombría casa de subastas de Nueva Orleans, y sus compradores descubren pinceladas magistrales debajo de su restauración, sobrevuela una pregunta inquietante: ¿es realmente una obra de Leonardo da Vinci? Para más información sobre el horario de las películas: www.towertheatermiami.com

O Cinema South Beach estrena esta semana el documental The Loneliest Whale: The Search for 52 (2021) del director Joshua Zeman y producido por Leonardo DiCaprio y Adrian Grenier. La película sigue a un grupo de científicos y oceanógrafos en busca de una particular ballena que se cree que pasó su vida en soledad, gritando con una frecuencia diferente a cualquier otra de su especie.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

O Cinema South Beach estrena esta semana el documental ‘The Loneliest Whale: The Search for 52’ (2021) del director Joshua Zeman y producido por Leonardo DiCaprio y Adrian Grenier. IMdB

También, la obra explora el impacto negativo de la caza de ballenas y los efectos perjudiciales del ruido del océano en ellas.

Oriana (1985), filme venezolano dirigido por Fina Torres con las actuaciones de Doris Wells y Daniela Silverio. Este drama cuenta la historia de María, una mujer que regresa de Francia a su casa en una zona rural de Venezuela, donde pasó un corto tiempo de niña, para descubrir algunos secretos sobre su tía, el personaje principal, quien murió y le dejó su propiedad. La película ganó el premio Caméra d’Or en el Festival de Cine de Cannes de 1985 como mejor ópera prima. Para más información y horarios: www.o-cinema.org

Siga a Hernán Vera Álvarez @HVeraAlvarez