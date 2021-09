Películas en el Teatro Tower, Coral Gables Art Cinema, O Cinema en Miami y una serie en Netflix

Coral Gables Art Cinema estrena esta semana el documental On Broadway (2019) del realizador Oren Jacoby. Este excelente trabajo cuenta la historia poco conocida de la última vez que el teatro de Broadway resurgió luego de meses de sufrir serios problemas internos.

Gracias a un trabajo innovador que incluyó el equilibrio entre el arte y el comercio, la ciudad de Nueva York recuperó una de las atracciones culturales más relevantes para el turismo. Las entrevistas a renombradas leyendas de la actuación como Hugh Jackman, Helen Mirren, James Corden, Alec Baldwin, John Lithgow, Viola Davis e Ian McKellen nos llevan al detrás de escena de obra clásicas: A Chorus Line, Hamilton, Chicago, The Phantom of the Opera.

La proyección del documental será seguida de una conversación con Bari Newport, directora artística de producción de GableStage, donde hablará sobre la película, la diferencia entre grandes espacios comerciales y teatros comunitarios, y la temporada 2021-2022 de GableStage. La conversación será moderada por Brenda Moe, directora ejecutiva de la cinemateca.

También en Coral Gables Art Cinema se celebra el vigésimo aniversario de The Fellowship of the Ring (2001). Por eso, se realiza una maratón de la trilogía de fantasía épica basada en la obra de J.R.R. Tolkien dirigida por Peter Jackson con las actuaciones de Elijah Wood, Ian McKellen y Viggo Mortensen. En el evento se incluye: The Two Towers (2002) y The Return of the King (2003). Todas las copias son ediciones extendidas y remasterizadas en 4K. Para más información y horarios sobre los cuatro filmes: www.gablescinema.com.

MDC’s Tower Theater continúa con proyección de la película francesa Final Set (2020) de Quentin Reynaud con las actuaciones de Alex Lutz, Ana Girardot y Kristin Scott Thomas. Este drama retrata la vida del joven prodigio del tenis profesional de nombre Thomas. Luego de un paréntesis de años en que ha sufrido un deterioro físico, con una rodilla rota, decide con casi 40 años regresar a competir en Rolland Garros. Aunque su esposa Eve y su madre Judith le aconsejan que abandone su deseo, Thomas persevera obsesivamente. Así tendrá que enfrentarse a sus propios demonios. Para más información sobre el horario de la película: www.towertheatermiami.com.

O Cinema South Beach estrena esta semana Strawberry Mansion (2021) de los directores Albert Birney y Kentucker Audley con Penny Fuller, Grace Glowicki y Kentucker Audley. Esta comedia romántica de aventuras de ciencia ficción delirante cuenta que en un futuro no muy lejano se realizan “auditorías de sueños” para recaudar impuestos sobre la población. El simpático agente de gobierno llamado James Preble viaja a una granja para escuchar los sueños de Arabella “Bella” Isadora, una excéntrica y envejecida artista. En el encuentro, Preble tiene una relevación que le otorgará la oportunidad de amar. Para más información y horarios: www.o-cinema.org.

En Netflix la serie Somos (2021) dirigida por Mariana Chenillo y Álvaro Curiel con las actuaciones de Alejandro Ruiz, Jero Medina y Arelí González. Basado en el artículo de Ginger Thompson, periodista norteamericano ganador de un premio Pulitzer, llamado “Anatomía de una masacre”, este trabajo retrata la masacre de Allende, en México, en el 2011 a manos del cártel Los Zetas y que fue desencadenada por una operación fallida de la DEA. Esta serie es la primera en su tipo que aborda el flagelo de la guerra contra el narcotráfico desde la perspectiva de las víctimas. Una temporada.

