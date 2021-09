Películas en el Teatro Tower, Coral Gables Art Cinema, O Cinema en Miami y por Netflix

Coral Gables Art Cinema proyecta este viernes A View From the Bridge (2015) dirigida por Ivo van Hove con la actuación estelar de Mark Strong. En esta producción grabada bajo el ciclo National Theatre Live, que ofrece el mejor teatro filmado, la obra maestra de Arthur Miller se enfrenta al sueño americano con una historia difícil aunque apasionante. En Brooklyn el estibador Eddie Carbone da la bienvenida a sus primos sicilianos. Pero cuando uno de ellos se enamora de su sobrina empiezan los problemas. Los celos de Eddie exponen un secreto que lo impulsará a cometer un hecho condenable. Esta producción fue grabada en el West End de Londres.

En el Coral Gables Art Cinema ‘Evil Dead 2’ (1987). Copia restaurada en 4K. IMdB

Evil Dead 2 (1987) del director Sam Raimi con Bruce Campbell y Denise Bixler. El joven Ash Williams solo quería una velada romántica cuando llevó a su novia Linda a una cabaña apartada en el bosque. Las malas energías, sin embargo, invaden la cabaña por la lectura de Ash de un extraño y milenario libro que convoca a los muertos. Copia restaurada en 4K. Para más información y horarios sobre los dos filmes: www.gablescinema.com.

MDC’s Tower Theater estrena este viernes el drama ‘The Eyes of Tammy Faye’ (2021): Una mirada íntima e inteligente sobre el ascenso, caída y redención de la televangelista Tammy Faye Bakker. IMdB

MDC’s Tower Theater estrena este viernes el drama The Eyes of Tammy Faye (2021) del realizador Michael Showalter con las actuaciones de Jessica Chastain, Andrew Garfield y Cherry Jones. Una mirada íntima e inteligente sobre el ascenso, caída y redención de la televangelista Tammy Faye Bakker. En las décadas de 1970 y 1980, Faye y su esposo, Jim Bakker, decidieron crear una red de transmisión religiosa inédita en Estados Unidos, por lo que fueron venerados por su mensaje de amor, aceptación y prosperidad. Sin embargo no pasó mucho tiempo para que salieran irregularidades financieras, rivales y otros escándalos.

En el Teatro Tower el clásico francés ‘The Umbrellas of Cherbourg’ (1964) de Jacques Demy con Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo y Anne Vernon. IMdB

The Umbrellas of Cherbourg (1964) de Jacques Demy con Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo y Anne Vernon. Este clásico francés del séptimo arte sigue a la hija del dueño de una tienda de paraguas que se enamora de un mecánico. Cuando el joven es enviado a pelear en Argelia, los dos amantes deben crecer rápidamente. Con una fotografía cuidada llena de colores vivos y narrada íntegramente a través de las canciones del compositor Michel Legrand, esta película es uno de los musicales más venerados y originales de todos los tiempos.

En el Teatro Tower el filme ‘Léon: The Professional’ (1994) del director Luc Besson con las actuaciones de Jean Reno, Natalie Portman y Gary Oldman. IMdB

También en MDC’s Tower Theater el filme Léon: The Professional (1994) del director Luc Besson con las actuaciones de Jean Reno, Natalie Portman y Gary Oldman. Un asesino a sueldo se hace amigo de Matilda, una vecina de 12 años cuya familia entera, incluido su adorado hermano de 4 años, es aniquilada por algunos agentes corruptos de la DEA. La niña le suplica que le enseñe a ser una sicaria para vengar la muerte de su hermano pequeño. Sin embargo, una vez que aprende algunas habilidades, Matilda se pasea por las oficinas de la DEA con la única intención de matar al agente que planeó las ejecuciones de su familia. La película se proyecta bajo el ciclo “Cinema D’Or French Film Festival”. Para más información sobre el evento como el horario de otros filmes: www.towertheatermiami.com

En Netflix la serie chilena Los Carcamales (2020) dirigida por Nicol Ruiz con las actuaciones de Gloria Münchmeyer, Patricio Contreras y Sergio Hernández. En esta comedia dramática se sigue a un grupo de ancianos, amigos de toda la vida, que se transforma en una banda que planea delitos para ayudar a otros ancianos que necesiten dinero para sus medicamentos y tratamientos. En cada emisión los amigos se enfrentan a un nuevo delito pero sin utilizar armas. Una temporada.

