Películas en el Teatro Tower, Coral Gables Art Cinema y O Cinema en Miami

Coral Gables Art Cinema estrena este viernes Azor (2021) dirigida por Andreas Fontana con las actuaciones de Fabrizio Rongione y Stéphanie Cléau. Un banquero llamado Yvan llega desde Ginebra con su esposa Inés para reemplazar a un colega que ha desaparecido misteriosamente en la Buenos Aires gobernada por militares en la década de 1970. Moviéndose a través de salones lujosos en una sociedad bajo intensa vigilancia, se encuentra atrapado en una compleja red de colonialismo, altas finanzas y crimen. Una producción entre Argentina, Suiza y Francia que invita a un mundo de dinero sucio y violencia política con influencias de los escritores John le Carré y Graham Greene.

‘Char’s Counterattack’ película animada de origen japonés en el Coral Gables Art Cinema. IMdB

Char’s Counterattack (1988) del director Yoshiyuki Tomino. Esta película animada de origen japonés se basa en una novela escrita por Yoshiyuki Tomino. Ambientada en el futuro, después de pasar 5 años en clandestinidad, Char Aznable resurge de las sombras para dirigir las fuerzas de Neo-Zeon en su lucha para independizarse de la Federación de la Tierra. Así, se movilizan fuerzas militares para dejar caer el asteroide Quinta Luna sobre los cuarteles de la Federación ubicados en Lhasa, Tíbet.

En el Coral Gables Art Cinema dentro del “The 2021 Sundance Film Festival Short Film Tour” se presenta ‘BJ’s Mobile Gift Shop’ (2020). IMdB

También en Coral Gables Art Cinema se realiza “The 2021 Sundance Film Festival Short Film Tour”. Este evento proyecta 7 cortometrajes seleccionados del programa del festival de cine Sundance, considerado una excelente plataforma de lanzamiento para muchos cineastas independientes. Incluyendo ficción, documental y animación de todo el mundo, el programa de este año ofrece trabajos de Estados Unidos, Canadá, Japón y Korea. Entre ellos se destacan BJ’s Mobile Gift Shop (2020), de Jason Park, The Criminals (2020), de Serhat Karaaslan y White Wedding (2020), de Melody C. Roscher. Los cortometrajes son una forma importante y popular en la que los artistas pueden conectarse con el público. Para más información y horarios sobre los filmes: www.gablescinema.com

El Teatro Tower continúa con la proyección de ‘The Eyes of Tammy Faye’ (2021). IMdB

MDC’s Tower Theater continúa con la proyección de The Eyes of Tammy Faye (2021) del realizador Michael Showalter con las actuaciones de Jessica Chastain, Andrew Garfield y Cherry Jones. Una mirada íntima e inteligente sobre el ascenso, caída y redención de la televangelista Tammy Faye Bakker. En las décadas de 1970 y 1980, Faye y su esposo, Jim Bakker, decidieron crear una red de transmisión religiosa inédita en Estados Unidos, por lo que fueron venerados por su mensaje de amor, aceptación y prosperidad. Sin embargo no pasó mucho tiempo para que salieran irregularidades financieras, rivales y otros escándalos. Para más información sobre días y horarios: www.towertheatermiami.com

‘Little Girl’ documental en O Cinema Miami Beach. IMdB

En O Cinema Miami Beach se estrena Little Girl (2020) del director francés. Este documental retrata la vida de Sasha, quien desde su nacimiento ha cuestionado la noción de género en una sociedad que no la trata como a los demás niños de su edad. Su familia ha aceptado recientemente su identidad de género, abrazando a su hija por quien realmente es mientras trabaja para confrontar normas obsoletas y encontrar comprensión en una pequeña comunidad rural de Francia.

El documental ‘In Balanchine’s Classroom’ en O Cinema Miami Beach. IMdB

In Balanchine’s Classroom (2021) del realizador Connie Hochman. Un documental que nos lleva de regreso a los años de gloria del Ballet de la Ciudad de Nueva York de la mano del coreógrafo George Balanchine. Con imágenes de archivo y entrevistas que brindan información sobre la vida y el talento de Balanchine. A través de ese material exclusivo se pueden apreciar los ensayos, clases y la preparación de sus trabajos más importantes. El legado de este artista continúa con sus discípulos y admiradores alrededor del mundo. Para más información sobre días y horarios: www.o-cinema.org

