Cuatro formas de la danza en la temporada 2018-2019

Hay cuatro aspectos reconocidos de la danza teatral. El más excelso es el ballet clásico en lo que toda la representación está basada en la mímica que expresan los bailarines con su reparto de personajes, y la escenografía, pero donde solo hay música, sin cantos ni diálogos.

Luego se desarrollan el ballet neoclásico y la danza moderna en el siglo XX, en los que tampoco se usa el lenguaje hablado, pero sí a veces el canto, y cesa quizás la historia tras el ballet. En tercer lugar tenemos el flamenco, que usa el cante para respaldar a los bailarines, y también el tango, y otras formas folclóricas de diferentes países, que se basan en la música. Finalmente, la comedia musical, que se desarrolló en Broadway principalmente, en la que la danza está respaldada por el canto y el diálogo. Todas estas variantes se representan en Miami y Broward en la próxima temporada de las artes 2018 - 2019 con grandes shows y estrellas rutilantes.

Ballet clásico y neoclásico

De todas las compañías que se dedican al ballet clásico, el mayor “tour de force” es presentar anualmente el ballet Cascanueces, con música de Chaikovsky, para deleite de grandes y chicos. Hay cuatro funciones que destacar: la del Miami City Ballet, basada en la coreografía de George Balanchine, que se presenta en el Adrienne Arsht Center, AAC; la tradicional de Thomas Armour Youth Ballet, en el Miami Dade County Auditorium, MDCA; la de Arts Ballet Theater of Florida, ABTF, en el teatro Amaturo del Broward Center y en Aventura Arts & Cultural Center, y la de Miami Youth Ballet, en el South Miami Dade Cultural Arts Center, SMDCAC. Todas se representarán alrededor de la época de Navidad, comenzando el 30 de noviembre.

El Miami City Ballet es un ejemplo de las dos primeras formas de la danza, porque ha seguido la dirección del ballet neoclásico de George Balanchine, una de sus mejores representaciones en el mundo, con la visión de su fundador Edward Villella, que fue gran bailarín del grupo de Balanchine, y la directora actual que lo continuó, Lourdes López, quien también fue primera bailarina con el Maestro, Mr. B.

En este nuevo ciclo se destacarán obras cimeras de Balanchine en el programa, que serán Concerto Barocco, con la música de “Concierto Doble de Violín en D Menor”, de Bach, y Ballet Imperial, un tributo a Petipa y a Chaikovsky, en el programa primero. Luego Duo Concertant, del legendario Festival Stravinsky de 1972, por el New York City Ballet, en el programa tercero, y el regreso de A Midsummer Night’s Dream, un ballet completo en homenaje a William Shakespeare, ahora recreado con un viaje al fondo del Océano con el apoyo de la artista Michele Oka Doner, que diseñó trajes y escenarios, y la dirección dramática del premiado Tarell Alvin McCraney.

Otros grupos de ballet clásico y neoclásico son Arts Ballet Theater of Florida, ABTF, y Dimensions Dance Theater, DDT, más el Festival Internacional de Ballet de Miami que ahora se celebra en el mes de agosto.

ABTF trae un primer programa con Pájaro de Fuego, El Espectro de la Rosa, y Pentimento. Con la excelsa música de Igor Stravinsky, Arts Ballet repone Pájaro de Fuego, un ballet que cuenta la historia de un pájaro de fuego mágico que ayuda a un príncipe a rescatar a una hermosa princesa de la maldición del Katscheii, una fuerza siniestra y diabólica. Es una coreografía del director artístico de esta compañía, Maestro Vladimir Issaev. Y Pentimento es un ballet del venezolano Vicente Nebrada.

Una pieza nueva este año es Le Papillon (La Mariposa) con coreografía del Maestro Vladimir Issaev y música de Offenbach. Le Papillon es un ballet en dos actos, basado en un cuento de hadas, el cual se estrenó por primera vez en la Ópera de París.

Dimensions funciona mayormente en el SMDCAC, y esta temporada regresarán de su debut en la ciudad de Nueva York presentando Bold and Beautiful, en noviembre, que cuenta con “Reflexiones”, de Gerald Arpino y “La Luna”, de Vicente Nebrada. Y en marzo An Intimate Evening of Ballet - Highlighting Young Visionaries.

Danza contemporánea

Mientras que obras más contemporáneas serán la delicia de muchos suscriptores al MCB, y se destacan en el primer programa: un favorito de Paul Taylor: “Company B”, con la música popular de los 40, “Boogie Woogie Bugle Boy” y “Rum and Coca-Cola” interpretado por The Andrew Sisters. En el segundo programa Brahms/Handel, una colaboración entre Jerome Robbins y Twyla Tharp, que The New York Times proclamó como único en el repertorio del ballet. En el tercero, Heatscape, del coreógrafo Justin Peck y el artista Shepard Fairey, unen el ballet con arte de la calle, en una colaboración de movimiento, música y diseño, creado especialmente para esta compañía hace tres años.

Ellen Grocki junto a bailarines del Miami City Ballet en Company B. Alexander Iziliaev Company B

Teatros como el SMDCAC traen compañías invitadas. Kibbutz Contemporary Dance Company, del Norte de Israel, viene en octubre a esta sala en el sur de Miami Dade. En enero llega de nuevo la Dance Theatre of Harlem, que estuvo aquí anteriormente, después de 20 años de ausencia. Y el grupo Mayumana trae la obra Currents, presentada por Culture Shock Miami en febrero.

El Miami Dade County Auditorium, MDCA, tiene varias compañías foráneas que presentarán programas variados: en octubre, Daniel Abreu, por ejemplo, con la colaboración del Centro Cultural Español de Miami, presentará Cabeza, una pieza de construcción y deconstrucción, para contemplar nuestros propios pensamientos. Y con el patrocinio de Bistoury Physical Theatre, FLESH: The Commune, sobre la represión física, usando lenguaje corporal en vez de oral, y la danza como arma emocional. En enero, WholeProject presenta Big Wonder, por Brigid Baker, que consiste de dos partes, Wonderlawn y Big Beautiful.

El Arsht Center tiene también una serie de danza, que incluye el regreso anual de Alvin Ailey American Dance Theater, celebrando su aniversario número 60 con nuevas danzas y la famosa Revelaciones. También trae Contra – Tiempo, de danza latina, en noviembre. Es una compañía de Los Angeles, multilingüe, con salsa, hip hop, música afro cubana, y coreografía contemporánea. La Directora Artística es Ana María Álvarez, quien busca empujar los límites, buscando expresar las luchas políticas de las minorías, a través de coreografías metafóricas.

Flamenco y folclore

Clarita Figueiras y su compañía Flamenco Puro estará en noviembre en el SMDCAC para presentar Voces del flamenco. Mientras que el Festival de Flamenco en el Arsht trae este año de nuevo a Sara Baras, la gran artista de la danza flamenca -en marzo-, al Ziff Ballet Opera House.

Fue una venta total en la cuatro funciones del Festival 2015, por lo que ahora vuelve Baras como centro del doceavo Festival Anual del Flamenco. La bailarina es celebrada por su brillante taconeo, y ha recibido múltiples premios y más aún, el Nacional de la Danza de España. Ha coreografiado 11 eventos y bailado en 4,000 presentaciones en el periodo de 20 años.

Y con Fundarte, el MDCA trae de nuevo en octubre a Casa Patas, que han bailado aquí desde 2013, todos los años, con su tradicional forma de tablao flamenco premiada por la UNESCO.

Comedia musical

La temporada 2018-19 de Broadway in Miami es presentada por Florida Theatrical Association y Adrienne Arsht Center, Bank of America y Nicklaus Children’s Hospital. Esta vez tendremos la oportunidad de ver grandes obras que han tenido el apoyo entusiasta del público por generaciones, en el Ziff Ballet Opera House.

Hello Dolly llegará en noviembre, bajo la dirección de Jerry Zaks y con el papel protagónico en manos de Betty Buckley. Julieta Cervantes Cortesía

Hello Dolly llegará en noviembre, bajo la dirección de Jerry Zaks y con el papel protagónico en manos de Betty Buckley, que es ya una leyenda de Broadway. La obra original de Gower Champion tiene cantidad de premios y este es un tributo a su memoria.

En diciembre podremos ver White Christmas / Blanca Navidad, original de Irving Berlin, la historia de un equipo de danza y canciones que ponen en escena un show en Vermont, y cuya mágica canción fue interpretada por Bing Crosby.

Les Miserables, la obra más bella que se ha visto basada en la novela magistral de Víctor Hugo, subirá a escena en febrero. Ha sido vista por más de 70 millones de personas en 44 países y en 22 idiomas alrededor del globo. Es el musical más popular en el mundo, en sus 32 años de vida. Es una obra conmovedora que hace suspirar y llorar.

Otras obras serán Waitress, en marzo, School of Rock, en abril, y Come From Away, en junio, con un regreso especial de The Lion King, en mayo. Es una temporada que no tiene desperdicio, por sus valores tradicionales y los nuevos valores que han ganado prestigio, y por sus directores y actores, especializados en el arte de la danza y la canción.

No hay tiempo que perder para suscribirse a los programas favoritos, y darle respaldo al mundo de la danza, una ilusión representada en el aire escultóricamente por cuerpos que moldean y atrapan el movimiento.