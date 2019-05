VIER 10 MACHO_MAN_REVIEW

FUNDarte en el Miami-Dade County Auditorium (MDCA) presentó, como parte de su serie Out in the Tropics, “Macho Man XXI”, de la coreógrafa mexicana Tania Pérez-Salas.

Con toda certeza, los afortunados espectadores que asistieron el fin de semana pasado a las dos funciones programadas por FUNDarte en el Miami-Dade County Auditorium (MDCA) como parte de su serie Out in the Tropics nunca olvidarán haber visto allí “Macho Man XXI”, de la coreógrafa mexicana Tania Pérez-Salas.