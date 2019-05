¿Qué hacer en Miami? Arte y entretenimiento

Dance Now Miami!, Programa III, Puentes NO muros, Amaturo Theater at Broward Center for the Performing Arts, el viernhes 17 de mayo.

VIERNES

Viernes culturales en La Pequeña Habana

Viernes Culturales, el festival de arte y cultura popular de Miami, en La Pequeña HabanaL se lleva a cabo cada tercer viernes del mes. Diversión para toda la familia. Aldea infantil, arte, música, baile y mucho más. Servicio gratuito de tranvía desde Mary Brickell Village y Brickell Metrorail Station, cada 15 minutos a partir de las 6:30 p.m.

Detalles: Domino Plaza (Calle 8, entre las avenidas 13 y 17)

Viernes de tertulia con Eloy Cepero

Presentado por el periodista Luis de la Paz, es un evento artístico y literario, una retrospectiva de la creatividad e individualidad artística, en la que se invita a diferentes artistas a ofrecer una mirada íntima del cómo y el por qué de sus creaciones. Reconocidos pintores, actores, cantantes, críticos de arte, bailarines, directores, etc., serán entrevistados por el anfitrión el periodista Luiz de la Paz para compartir con la audiencia sus y experiencias profesionales. Este viernes con el coleccionista de música cubana y promotor cultura Eloy Cepero.

Detalles: Miami Hispanic Cultural Art Center, 8:30 p.m., 111 SW 5th Avenue, Miami FL. 33130, (786) 747-1677.

Sounds of Little Haiti





Es una experiencia cultural envolvente en el centro de Little Haiti. El concierto gratuito al aire libre es una oportunidad para que la diáspora haitiana, los miamenses locales y los turistas celebren la cultura haitiana y su influencia en la comunidad local. El patio al aire libre está bellamente adornado con un colorido mural, un escenario de concreto y asientos. Ha sido un lugar de reunión único para conciertos al aire libre, festivales y más.

Detalles: Desde las 6 p.m. en Little Haiti Cultural Complex 212 NE 59Th Terr. Miami FL. (305) 960-2969.

Dance Now Miami!, Programa III, Puentes NO muros

Los puentes son símbolos de cooperación y comunicación, y un medio real para permitir que las personas se muevan de un lugar a otro. Cuando una de las principales compañías de danza del sur de la Florida, Danza ahora Miami, se presenta por primera vez en el teatro Amaturo del Broward Center, se invocarán ambos significados de la palabra. Recién salido de la gira exitosa de la compañía en Italia. Boletos: $35, $15, estudiantes y seniors. Ticketmaster (954) 462-0222.

Detalles: Amaturo Theater at Broward Center for the Performing Arts, 8 p.m., 201 SW 5th Avenue, Fort Lauderdale. info@dancenowmiami.org, (305) 975-8489.

El sabor de la nación del sur de la Florida

No Kid Hungry es un evento culinario con los mejores chefs, bodegas y mixólogos para acabar con el hambre infantil en los Estados Unidos. Un evento de comida y vino gourmet que contará con la cocina de 50 o más restaurantes en el sur de la Florida.

Detalles: Ice Palace Studios, de 7-10 p.m., 59 NW 14th Street, Miami, Florida 33136. $125-$175.

Redland Show Internacional de orquídeas

Uno de los más grandes espectáculos anuales de orquídeas en los Estados Unidos con más de 50 Stands de exposiciones educativas y vendedores de orquídeas. Un evento evaluado por la American Orchid Society, que muestra varios tipos de orquídeas, plantas y suministros para la venta, así como conferencias de expertos, sorteos y comida internacional.

Detalles: Fruit & Spice Park, desde las 9 a.m. a 5 p.m., 24801 SW 187th Ave. Miami, Florida 33031. (305) 247–5727.

Exposición en honor al Mes de la Herencia Haitiana

Las obras expuestas reflejan la tierra, la religión, la economía y la historia de Haití. Un artista estará en Sounds of Little Haiti ese fin de semana.

Detalles: Little Haiti Cultural Complex, 6:00 p.m., 212 NE 59Th Terr., Miami, FL. (305) 960-2969.

FlamenGO, programa especial del CCEMiami con artistas internacionales del mundo del flamenco

Prendidos, es un viaje a través de diferentes palos del flamenco que se sustentan en los tres pilares básicos: guitarra, cante y baile. En el escenario el bailaor, Alfonso Losa junto a la bailaora invitada Vanesa Coloma, acompañados en la guitarra por José Luis Rodríguez y por el cantaor Ismael Fernández.

Detalles: 17 y 18 de mayo, 8 p.m., Miami Dade County Auditorim, 2901 West Flagler St. Miami, FL. 33135, (305) 547-5414, miamidadecountyauditorium.org

The Wharf, Fiesta por el día de la Pizza

La Pizza artesana de Spris, celebra el Día Nacional de la Pizza. Reciba una porción de pizza de cortesía con un rsvp en línea. No se pierda nuestra hora feliz a orillas del río de 4 a 7 p.m., especiales de bebida. También tapas tailandesas de Lung Yai, la chef Adrianne, Spris Artisan Pizza, MOJO Donuts, La Santa Taqueria, OG Ceviche & Seafood Shack, dulce y helado.

Detalles: 17 y 18 de mayo, 12 p.m. y 3 p.m. respectivamente. The Wharf Miami,114 Southwest North River Drive, Miami, FL 33130.

Festival del Renacimiento del Ron de Miami 2019

Principal evento internacional de ron presenta una celebración única y emocionante de las bellas artes de la destilación, la maduración y la mezcla de los espíritus de la caña fina. Disfrute de una semana completa de fiestas VIP exclusivas en los lugares más destacados de Miami, una gran exposición de dos días de las mejores marcas de ron, la emoción de Island Lifestyle Showcase, seminarios de celebridades, talleres y cócteles, la competencia anual RumXP y premios, una oportunidad de codearse con dignatarios y notables expertos.

Detalles: viernes 17, de 4 a 8 p.m. Trade $25, General Admission $50, VIP $75. Sábado 18, de 2 a 10 p.m. Entrada general $50, VIP $75. 1001 Este de Ponce de Leon Blvd Coral Gables FL 33134 (877) 855–3378.

SABADO

Cuba Queer, Ernesto Fundora, lectura en el Jardín botánico

Su investigación se centra en los cánones dramáticos teatrales y los estudios de formación canónica, la tradición y la recepción clásicas, las literaturas latinoamericanas y caribeñas de los siglos XIX, XX y XXI, Su proyecto de disertación analiza las formas en que las prácticas de canonización, como la historiografía, el repertorio, las antologías y las instituciones educativas culturales, han estado construyendo lo que se puede llamar el canon teatral cubano.

Detalles: Jardín botánico de Miami Beach, 4 p.m., 2000 Convention Center Drive, Miami Beach, Florida 33139.

Lip Service: Historias verdaderas





Out Loud es el evento de narración de historias más populares del sur de la Florida. Una mezcla de literatura, narración, y teatro. Presenta ocho historias reales ante un público en vivo. Las historias presentadas son hilarantes, desgarradoras, conmovedoras, embarazosas, inspiradoras, y todas son ciertas. Tenga en cuenta que las historias y el lenguaje de Lip Service, pueden no ser adecuados para los niños.

Detalles: The Lightbox at Goldman Warehouse, 8 p.m., 404 NW 26 Street, Miami, 33127.

Mainly Mozart Fest. Concierto 2 - Fantasmas del pasado





Elogiado por su inteligencia por el New York Times, el Amernet String Quartet, ha sido reconocido como uno de los cuartetos de cuerdas excepcionales de hoy en día, sirve como Ensemble-in-Residence en la Florida International University en Miami. The Quartet regresa a Mainly Mozart, con un programa de obras de Mozart, y se unen al aclamado pianista y director Michael Linville.

Detalles: Kislak Center UM Richter Library, 4 a 6 p.m., 1300 Memorial Drive. Coral Gables, FL 33124.

El estudio de danza Fred Astaire de Coral Gables presenta “La vuelta al mundo”





Un recorrido por el mundo a través de espectáculos de danza del personal, los estudiantes y los campeones mundiales de cabaret Mikaylo y Tanya Azarov. El Showcase “Around the World” lo llevará a un viaje con música y coreografías inspiradas en España, Irlanda, Cuba, Argentina y mucho más.

Detalles: Miracle Theater, 6 p.m., 280 Miracle Mile, Coral Gables, FL 33134. (305) 443-0085, coralgables@fredastaire.com.

Voces del patrimonio: Este es nuestro tiempo. Presentado por African Heritage Cultural Arts Center





El Centro de Artes Culturales del Patrimonio Africano (AHCAC, por sus siglas en inglés) presenta “This Is Our Time”, un concierto realizado por el conjunto vocal Voices of Heritage, con actuaciones de danza de la compañía Winds of Heritage. Los dos aclamados programas de aprendizaje de AHCAC.

Detalles: Centro Lou Rawls para las Artes Escénicas en Florida Memorial University, 7:00 p.m., 4470 NW 159 St., Miami Gardens. Los boletos $20 por adelantado en ThisIsOurTimeEventbrite.com o $25 en la puerta.

Concierto Chopin para Todos (Gratis)

Con solo 19 años, Andrew Li ya se está ganando una reputación como el mejor pianista estadounidense de la nueva generación. Andrew es el ganador del segundo premio en el Concurso Internacional de Piano.

Detalles: Sábado 18, 3 p.m., Broward County Main Library, 100 S. Andrews Ave, Fort Lauderdale. Domingo 19 de mayo, Granada Presbyterian Church, 950 University Drive, Coral Gables.

La Feria del libro presenta: Leer para aprender libros para leer Read-a-thon





Los estudiantes de Doral Prep’s National English Honor Society leerán un libro e inmediatamente después otro; un maratón de lectura de cuentos Read-a-thon, para niños pequeños. Se servirán galletas y leche, proporcionadas por Milam’s. Se anima a los niños más pequeños y a sus padres a compartir su amor por la lectura.

Detalles: Biblioteca de Pinecrest, 10:30 a.m., 5835 S. W. 111th Street, Pinecrest, FL 33156. Gratis y abierto a la comunidad.

Concierto de Nicky Jam en Miami





Es ganador del Latin Grammy e influyente artista de reggaetón. Nicky Jam, está terminando su gira del 2019 que lo ha llevado a través de los Estados Unidos, en un total de 13 fechas. La gira Íntimo de Nicky Jam sella las fechas con un concierto en Miami.

Detalles: American Airlines Arena, 8 p.m., 601 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132.

Cuatrogatos y su evento anual, Palabra Viva Weekend

Propuesta cultural con el apoyo de la Ciudad de Coral Gables. El propósito es explorar los vínculos de la literatura con otras expresiones artísticas, como la música, el teatro y las artes visuales.

Detalles: Sábado 18, 7:30 p.m. ,El arpa de la lluvia, un performance literario-musical, con Cristina Rebull, Jorge Hernández y otros artistas. El domingo 19 de mayo, a las 11 a.m., En el País de la Cocina, obra de teatro para niños escrita por Antonio Orlando Rodríguez y Sergio Andricaín, e interpretada por Leonardo Van Schermbeek y Saúl Mauricio Mendoza, con el tema de la inclusión. Al finalizar la obra, Estévez impartirá un taller de creación de máscaras para los niños y sus familiares. Estas dos actividades son gratuitas. Imago Art in Action, 165 Majorca Ave., Coral Gables, Florida 33134; (786) 857-6967, info@cuatrogatos.org.

DOMINGO

Arte en el parque con Marie





Traiga a sus hijos y deje volar su imaginación y creatividad haciendo manualidades y explorando todo tipo de medios y materiales para expresar su Picasso interior. Deje que los niños creen mientras usted hace yoga. Gratis y abierto al público con inscripción. Donación sugerida de $15 por familia que ayudará con el costo de los suministros.

Detalles: Jardín botánico de Miami Beach, 10 a.m. a 1 p.m., 2000 Centro de convenciones, Miami Beach, FL 33139, (305) 673 – 7256.

Miami New Drama presenta VIVA LA PARRANDA

Experimente un nuevo y envolvente musical sobre la esperanza, la perseverancia y el ritmo alegre de la música ancestral con los artistas del mejor álbum del New York Times, Betsayda Machado y La Parranda El Clavo. En español con supe títulos en inglés.

Detalles: hasta el 19 de mayo a las 8 p.m. Colony Theatre, 1040 Lincoln Road, Miami Beach, FL. 33139, (305) 674-1040 info@miaminewdrama.org, Ticketmundo Customer Service: (800) 211-1414.

ART for US, recital: Conciertas mujeres

Un abrazo a la inspiración con: Cristina Rebull, vocalista y actriz; Marisol Moreno, bailarina de flamenco; Ileana Cortijo, pianista y Ana Ruth Bermúdez, chelista. Dirección y producción de Cristina Rebull.

Detalles: 19 de mayo y 23 de junio a las 5 p.m., Miami Hispanic Cultural Art Center, 111 SW 5th Avenue, Miami FL. 33130.

Let The Children Sing. Presentado por Miami Children’s Chorus.

La temporada 2018-19 MCC., concluye el 19 de mayo cuando el grupo presenta su concierto anual de primavera, “Let The Children Sing”. Este evento de celebración muestra la excelencia artística y la diversidad de los tres conjuntos de MCC., y honra su crecimiento personal y musical.

Detalles: First United Methodist Church of Coral Gables, 4 p.m., 536 Coral Way, Coral Gables, FL 33134, $5, 13 años o más.

ENTRESEMANA

Lo de Puerto Príncipe: José Martí entre armas, bandidos y traidores de José Raúl Vidal y Franco



Este libro indaga un suceso histórico que involucra al Héroe Nacional de Cuba: el envío de armas para alentar el ambiente conspirativo en Cuba contra el yugo colonial español. El autor estará en conversación con la Dra. Rosa Leonor Whitmarsh, Julio M. Shiling y José Emilio Fernández Cepero.

Detalles: 22 de mayo, 7:30 p.m., Koubek Center del MDC, 2705 SW 3rd Street, Miami

Clausura de la exposición, Ramón Alejandro vs Elio Rodríguez

Con la presentación del catálogo de la muestra. El panel estará compuesto por los artistas, Ramón Alejandro y Elio Rodríguez, Alfredo Triff, profesor de filosofía Miami Dade College y el crítico de arte y curador de la muestra, Dennys Matos, quién estará a cargo de moderar la presentación.

Detalles: 23 de mayo, 7 p.m., Entrada gratuita CCEMiami 1490 Biscayne Blvd. Miam, FL.33132, 305-448-9677