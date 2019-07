Dimensions Dance Theater hace honor a su nombre con un programa de diversas dimensiones

Claudia Lezcano y Kevin Hernández.

Cuando fundan su grupo de danza, en 2016, tienen que enfrentar un reto: ser diferentes en el ambiente de Miami. Así es como Jennifer Kronenberg & Carlos Guerra decidieron formar una compañía que le hiciera honor al nombre que le dieron: Dimensions Dance Theatre of Miami.

En DDTM se combinan el ballet clásico, que les viene de su formación original, hasta el estilo neoclásico, del Miami City Ballet, donde ambos se encontraron, incluyendo las incursiones en la danza contemporánea de creadores originales, que ellos adaptan egregiamente a su repertorio.

Por esta trayectoria en sus carreras y por su alta creatividad, DDTM ha sido premiado recientemente por la Fundación Knight y su nuevo Knight New Works con un subsidio para crear y presentar un nuevo ballet de Kevin Jenkins en la próxima temporada 2020-21.





Lo han titulado DECO – Danzón of Eclectic Cultural Origin, “para reflejar la mezcla de culturas de esta ciudad, principalmente el sabor latino y el Art Deco”, dice Jennifer. “Es una colaboración de Jenkins con Dimensions, el artista haitiano americano Edouard Duval-Carrie y el ex bailarín de MCB Andrea Spiridinakos, ahora transformado en diseñador”.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

El estreno será en noviembre de 2020 para coincidir con el décimo aniversario de South Miami Dade Cultural Art Center, SMDCAC. Es en ese teatro al sur de Miami, donde Dimensions tiene su residencia. Y es allí donde presentarán su programa de este mes de julio, An Evening of Premiere Ballets, el sábado 13, a las 8 p.m., y el domingo 14 de julio a las 3 de la tarde.

Dos estrenos mundiales serán parte de este programa: Bolero, con la música de Ravel, de Yanis Pikieris, y Eqqus, de Ariel Rose, con la música de Phillip Glass. Otras obras serán nuevas para esta compañía, Imperfecciones, de Jimmy Orrante con la música de Pond5, Emotional Piano - Broken Pieces; Italian Suite pas de deux, de Gerald Arpino, con la música de Emmanno Wolf-Ferrari y la clásica Diana & Actaeon, sobre la coreografía de Marius Petipa, y la música de Riccardo Drigo.

“Yo describiría personalmente la obra de Yanis, Bolero, como intensa y poderosa. Comienza muy tranquila y modestamente, como la música misma, y se va irguiendo de modo seguro, reflejando el crescendo del patrón repetitivo de la melodía”, comenta Jennifer. “Aunque el Bolero de Ravel ha sido coreografiado muchas veces, Yanis dice que lo escogió, porque quería hacer una danza sin pretensiones ni interpretación definitiva. Quiere que la audiencia se sienta libre de ver lo que quieran ver y oír lo que quieran oír”.

Jennifer explica que en el medio del programa hay tres pas de deux muy diferentes. Imperfecciones es muy contemporáneo, Italian Suite es neoclásico, y Diana y Actaeon es clásico. Se podría decir que esta combinación resume el enfoque de la compañía.





“Hemos escogido tres pas de deux ya en el repertorio mundial, para tener la oportunidad de apreciar revisitar y reinterpretar esa coreografía del pasado, ya sea reciente o antigua”, declara la directora.





El primero es hipnótico, un comentario emocional sobre las Imperfecciones del amor y las relaciones duraderas, expresa Jennifer. “El segundo, la Suite Italiana, es el dueto central de un ballet muy largo, que pensamos presentar en el futuro, muy bello y romántico”, confiesa. “Y Diana & Actaeon es la quintaesencia de la bravura, una pieza que elevará los espíritus de la audiencia con su atractivo alegre y ligero”.





Al final, Eqqus, como indica el título, se inspira en la majestuosidad de los caballos y la complejidad de las selecciones de Glass. Un programa ecléctico y de variadas dimensiones.





“Hemos encontrado nuestro nicho e identidad en el marco de esta comunidad”, afirma Jennifer. De cierto han crecido y ahora ya son conocidos nacionalmente. Estuvieron en el Joyce Theater de Nueva York para su Festival de Ballet de Verano, el año pasado, con reseñas fabulosas en el periódico The New York Times. Y luego fueron al Festival de Danza de Jacob’s Pillow, al que volverán este año el 15 de agosto. Ya han danzado con la Florida Grand Opera y el Miami Youth Ballet, y también participarán en el Riverside Dance Festival.





Además, han tenido dos subsidios de la Knight Foundation, y están apoyados económicamente por Miami-Dade County y el Estado de la Florida. Entre 40 solicitudes del sureste de la nación, han sido seleccionados como una de las cinco compañías que participarán en MOMENTUM, una iniciativa para apoyarlos en giras por todo el país durante tres años.





olconnor@bellsouth.net

Dimensions Dance Theatre of Miami presenta An Evening of Premiere Ballets, el sábado 13, a las 8 p.m. y el domingo 14 de julio a las 3 de la tarde en South Miami Dade Cultural Art Center, SMDCAC. 10950 SW 211 St, Cutler Bay, FL 33189 (786) 573-5316, o al (305) 665-5617 www.dimensionsdancemia.com y www.mandelstamdance.com