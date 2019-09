Tendencias de la danza en la temporada 2019-2020

Nathalia Arja en 'Firebird', Programa III de Miami City Ballet.

Si usted es fanático de la danza y el ballet habrá comprobado que en los teatros una gran mayoría aplaude más en cuando el bailarín ejecuta un paso de difícil precisión técnica, casi gimnástica, y no aplaude necesariamente cuando lo que se percibe es el arte.

Quizás por eso los pasos del ballet y de la danza en general se extralimitan hoy día a niveles exagerados, y se sobrepasan aún más en los bailarines principales o estrellas, cuando están interpretando los pas de deux. Aunque una coreografía que implique movimientos extraordinarios con exquisita coordinación del cuerpo de ballet es una obra de arte tan notable como la de los bailarines estrellas y es atribuible en especial al creador o creadora de la coreografía.

NEOCLÁSICO

En nuestra gran compañía del sur de la Florida, el Miami City Ballet, George Balanchine es el Maestro que ha inspirado su estilo danzario y ha suministrado con su creatividad una gran mayoría del repertorio. Es de notar que su atención al cuerpo de ballet, además de los principales bailarines, fue siempre magistral. Y su interés en la música, especialmente su colaboración con Igor Stravinsky, el músico moderno más destacado del siglo XX, fue mágica.

En la temporada 2019-20 el MCB nos trae un ejemplo de la unión de ambos artistas, con El pájaro de fuego, sobre lo que nos habla su directora artística Lourdes López, que bailó este ballet con Balanchine, “Mr.B.”, y lo conoció muy bien.

“The Firebird / El pájaro de fuego es uno de los grandes ballets y obras orquestales del compositor ruso Igor Stravinsky, escrita cuando aún era un desconocido”, cuenta López. “Es de importante significación histórica en el mundo de la danza, porque fue comisionada por el reconocido empresario Sergei Diaghilev, para la temporada parisina de 1910 de su compañía Ballets Russes”.

“Para Diaghilev -con Karsavina y Fokine en los papeles principales- fue un éxito instantáneo, ante la audiencia y con los críticos”, comenta López. “Muchos años más tarde, George Balanchine, quien también bailó para Diaghilev y conocía a Stravinsky, creó su propio El Pájaro de Fuego para el joven New York City Ballet en 1949, y de nuevo fue un éxito instantáneo”.

“Espero que El Pájaro de Fuego tenga el mismo atractivo en Miami para nuestras audiencias, como lo tuvo en París y Nueva York muchos años atrás”, concluye la directora artística del MCB.

El MCB presentará muchos más ballets clásicos, neoclásicos y contemporáneos desde octubre a abril en el Adrienne Arsht Center y varios estrenos, como por ejemplo I’m Old Fashioned, de Jerome Robbins, con Fred Astaire y Rita Hayworth bailando en una pantalla del trasfondo, a los que acompañan los bailarines sobre el escenario, en un tributo a la Era de Oro de Hollywood. Y traerán a escena de nuevo el famoso Don Quijote de Marius Petipa, con música de Ludwig Minkus, basado en el cuento de las “Bodas de Camacho”, un capítulo de la gran obra de don Miguel de Cervantes. Será un ballet clásico entero, en el programa cuarto que cerrará la temporada.

EXTREMOS

Algunos grupos de danza, sin embargo, son extra modernos y ya reconocidos por acudir a la gimnasia para ejecutar sus bailes. Tomar en cuenta por ejemplo a Diavolo, que presentará el Arsht como parte de su Knight Masterworks Dance Series, en octubre. Su obra será Arquitectura en Movimiento, y son atletas arriesgados basados en Los Angeles, que incluyen acrobacia, danza y gimnasia en sus shows.

Otras tendencias en los programas del Arsht serán de orígenes foráneos como lo es la séptima temporada de Peter London Global Dance Company, que se presentará en el Carnival Studio Theater en diciembre, con dos nuevas obras, Yoruba Yard y Congo Square, que nos remiten directamente a las influencias de África en el Caribe.

FLAMENCO

En marzo de 2020, el Festival de Flamenco en su décimo tercera edición presentará grandes figuras de este género directamente de España, como siempre. Esta vez brindarán un programa de varios días, y primeramente con la suprema bailaora María Pagés. Ella regresa con una versión del rol de la Carmen, titulada Yo, Carmen, aspirando a transcender el mito de la ‘femme fatale’, y con una coreografía que expresa a la verdadera mujer en todos sus roles, acompañada por ocho bailarines y siete músicos. Por contraste, Manuel Liñán viene con una compañía de hombres vestidos de mujeres del flamenco que exploran la identidad de género. Y también dirige a “Las estrellas del flamenco”, uniendo a Mercedes Ruíz, de Jerez, Eduardo Guerrero y María Moreno, bailaora al estilo tradicional de Cádiz.

El Arsht también patrocina a la compañía Siempre Flamenco con el Festival del Cante Flamenco, que dirigen Paco y Celia Fonta, donde no solo hay cante, sino también baile, siempre a principios de septiembre. Pero en enero estarán en el Temple Emanu-el de Miami Beach, para celebrar el séptimo Flamenco Sephardit en colaboración con el Maestro Jeffrey Eckstein, y mostrando la conexión del ladino con la música flamenca.

En verano, Siempre Flamenco acude al South Miami Dade Cultural Arts Center, con un teatro estilo cabaret. Ese teatro SMDCAC tiene varias celebraciones de danza durante el año. Y muy especialmente celebra allí sus funciones Dimensions Dance Theatre, DDT, dirigido por Jennifer Kronenberg y Carlos Guerra, ex bailarines principales del Miami City Ballet.

MULTICULTURAL

Entre las excelentes producciones de DDT volverán a representar este año Under the Olive Tree, de Tara Lee, con música de Vivaldi y Max Richter. Bailarán además fragmentos de otro ballet que está todavía sin terminar, titulado DECO: Danzón of Eclectic Cultural Origin, de Kevin Jenkins, con música de Arturo Márquez.

'I Am Tango / Soy Tango' es un grupo de bailarines de tango de Argentina y Uruguay que contarán la historia de ese género, con Nair y Juan Pablo. Cortesía/South Miami Dade Cultural Arts Center

Otros eventos de la danza en ese teatro más al sur del condado serán: I Am Tango / Soy Tango es un grupo de bailarines de tango de Argentina y Uruguay que contarán la historia de ese género; el National Ballet Theatre of Odessa, Ucrania, interpretando la coreografía por Mikhail Lavrovsky de Romeo y Julieta, con música de Prokofiev; Alonzo King Lines Ballet, de San Francisco, que regresa para ofrecer sus obras de ballet contemporáneo; Adele Myers and Dancers, compuesta por mujeres atletas; Unión Tanguera, compañía argentina francesa, con la coreógrafa Kate Weare, en Sin Salida; Enra, un grupo japonés de artes marciales, gimnasia, danza street y ballet todo combinado; y finalmente SPEAK: Leela Dance Collective, bailando Kathak, el arte de la danza hindú.

El Miami Dade County Auditorium es otro teatro que presenta diversas tendencias de la danza, desde el flamenco, representado por Casa Patas, en Casa Patas Raíz de 4, por Rafael Peral y Marisa Adame en noviembre, hasta lo más gimnástico, Pioneer Winter Collective y Un Poyo Rojo en mayo, más las corrientes novísimas del Brasil en Companhia Urbana de Dança, con danza contemporánea de las favelas brasileñas en marzo de 2020.

CLÁSICO

La tendencia clásica del ballet estará representada fundamentalmente por tres compañías latinas en el sur de la Florida, que son el Ballet Clásico Cubano de Miami, dirigido por el que también dirige el Festival Internacional de Ballet de Miami, Eriberto Jiménez, todo como parte de la organización Creation Art Center que tiene su sede en el Centro Cultural Hispano de las Artes. Jiménez ha aportado coreografías que se pondrán en escena en la próxima temporada, especialmente una sobre una obra de Federico García Lorca, Bodas de sangre, y también harán la Suite de La Bayadere, en galas de febrero y junio.

Más al norte, otras dos compañías, una en Pompano Beach, el Florida Classical Ballet, de la tradición de la escuela cubana, con Magaly Suárez como directora, que todos los años nos trae galas a Miami en la primavera. Y la otra en Broward y en Aventura, Arts Ballet Theater of Florida, dirigida artísticamente por Vladimir Issaev, en la tradición del ballet clásico de Rusia, aunque todas las compañías, incluyendo esta, añaden lo neoclásico, lo moderno y lo contemporáneo.

ABTF tiene un programa armado con deleite por Issaev: con ballets como Four Seasons y Eros Game, del coreógrafo cubano Alberto Méndez, y Fuga con Pajarillo, de Issaev, con música del venezolano Aldemaro Romero, interpretada por la recién fundada Kameristika Chamber Orchestra.

Finalmente, los más exitosos programas son los ofrecidos en la temporada navideña con la puesta en escena de Cascanueces, por casi todas las compañías, incluyendo la Thomas Armour Youth Ballet en conjunto con la New World School of the Arts, en el Miami- Dade County Auditorium, una obra clásica con música de Chaikovsky, que nadie puede dejar de ver, perfecta para niños, jóvenes y adultos.