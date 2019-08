XIV Festival de Cante Flamenco: un encuentro con lo auténtico

Macarena de Jerez, Paco del Pozo, José Barrios, Paco Fonta y Celia Fonta (al frente) en el XIII Festival de Cante Flamenco.

Si le gusta el flamenco y no ha asistido a una función del Festival de Cante Flamenco de Miami que organiza anualmente la compañía Siempre Flamenco de Paco y Celia Fonta, usted va a tener la oportunidad de corregir su pecado de omisión asistiendo este fin de semana al Carnival Studio Theater del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County donde tendrá lugar la decimocuarta edición del evento.

Miami es una ciudad que adora el arte flamenco. Artistas como Sara Baras, Jesús Carmona y la venezolana Siudy Garrido –ahora radicada en Miami- atraen multitudes. Tenemos el flamenco que se hace en Miami y va de los restaurantes con shows a la danza teatro de Ilisa Rosal pero hay también el flamenco que llega a Miami con regularidad: el Flamenco Festival, el que nos trae FUNDarte. Son solo ejemplos, hay mucho más.

De igual manera, la relación del flamenco con otras expresiones artísticas como el jazz y el tango ha sido ampliamente documentada y el llamado flamenco fusión es llevado a escena hasta en propuestas didácticas como la presentada el fin de semana pasado por MAIACA (Miami Association of Indian Americans For Culture and Arts) con la bailarina clásica hindú Sudeshna Maulick y la bailaora Ely Cardenal sobre los elementos estilísticos que emparentan la danza kathak y el baile flamenco.

En el arte, las búsquedas de estilo señalizan el desarrollo pero no garantizan la permanencia y el Festival de Cante Flamenco se destaca como un evento que sobresale por su marcado interés en la ausencia de mezcla.

“El cante flamenco es una manera de cantar que se ha originado en la región de Andalucía en el sur de España y se conoce también como cante jondo o cante gitano andaluz y el festival surgió por querer presentar el cante flamenco tal y como se presenta en los festivales de los pueblos de Andalucía” nos dice Celia.

“Cada edición es una sorpresa”, agrega. “En el espectáculo hay total libertad artística. Todos los artistas participantes tienen un amplio repertorio y en otras ocasiones el mismo artista ha presentado cosas diferentes en cada función. Incluso, un programa nuevo en cada función. La única regla es hacer el flamenco en su pureza”.

En la actualidad, mantener la pureza es una tarea de titanes. Paco y Celia lo intentan ofreciéndole al espectador un encuentro íntimo con un flamenco que es personal, auténtico y repentista.

El primer festival tuvo lugar en el teatro Manuel Artime en 2006 –“nos dimos cuenta que el público de Miami puede apreciar y entender el flamenco en su pureza” recuerda Celia- y se presenta en el Arsht Center desde 2013. “También nos presentamos en el Arsht con la sexta edición en el año 2011”, puntualiza e inmediatamente después nos aclara que el evento incluye danza “porque así se hace en los pueblos de Andalucía… siempre hay baile en todos los festivales de cante flamenco”.

Aunque ya conocemos la razón por la cual no se anuncian obras específicas en el programa insistimos en el asunto y Celia solo nos dice que tiene preparado para esta ocasión un baile nuevo con tarantos y tangos que describe como “algo dramático seguido de algo muy alegre”.

Según Paco y Celia, “lo más difícil es conseguir el dinero para hacer el festival” y al contestar a nuestra pregunta sobre cómo han logrado llegar a una decimocuarta edición la respuesta es clara y directa: “luchando, con mucho trabajo y dedicación y con mucha ilusión por hacer algo que nos gusta”.

Acompañarán a Paco y Celia en las cuatro funciones de esta edición, las voces de Rocío Bazán, Manuel de Manuel y Javier Heredia, la guitarra del extraordinario intérprete y compositor Paco Fernández y el baile de Antonio Castro.

La cantaora Rocío Bazán es una intérprete muy buscada, que trabaja con las compañías de danza más famosas y se ha ganado el reconocimiento como una de las solistas de flamenco más solicitadas de España.

Manuel de Manuel es un maestro cantante de “cante jondo” y es considerado como el principal erudito en las raíces históricas de la canción flamenca.

“Javier Heredia es algo muy especial. Es un festero”, afirma Celia. Paco opina que “el festero es un elemento del flamenco que estaba en extinción y Javier es uno de los que lo han traído de regreso”. “Es una manera diferente de hacer la bulería”, precisa Celia.

Este es un tema que parece apasionar a Paco: “Es lo que le falta a los bailarines y a los músicos. Es más espontáneo, tiene un sabor muy especial, es puro flamenco. Es algo auténtico. El festero canta y baila desde que nace pero no es un cantaor o un bailarín y sin embargo es el que impulsa a ambos al festejo, al disfrute. Antes había más festeros, los de entonces fueron desapareciendo y hoy hay solo dos o tres”.

Otro participación privilegiada en este XIV festival es la de Antonio Castro, un intérprete veterano que después de haber viajado y actuado con su compañía por toda Europa se ha establecido en Sevilla como director artístico del más destacado Tablao Flamenco de Sevilla, El Arenal.

“Es la primera vez que ‘Antoñete’ Castro el bailaor viene a los Estados Unidos y está muy entusiasmado” comenta Celia con familiaridad y concluye “como siempre, vamos a tener diferentes generaciones en escena”.

En resumen, el XIV Festival de Cante Flamenco es un encuentro con lo auténtico que promete ser una experiencia irrepetible, enriquecedora e inolvidable.

Siempre Flamenco Festival se presentará en el Carnival Studio Theater de la Ziff Ballet Opera House en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County (1300 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33132) el viernes 30 de agosto (8 PM), sábado 31 (3 PM y 8 PM) y domingo 1ro de septiembre (4 PM). Las entradas pueden comprarse en https://www.arshtcenter.org/Tickets/Buy-Tickets-Now/ con precios que van de $48 (Admisión General) a $60 (Premium). www.artburstmiami.com/