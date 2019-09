Forward Motion Dance Festival: avanzando hacia la aceptación de la diversidad

FORWARD MOTION 2019 - Trailer FORWARD MOTION producido por Karen Peterson y Dancers es uno de los primeros festivales y conferencias en todo el mundo que exhibe innovadoras compañías de danza y coreografía físicamente integradas. Up Next × SHARE COPY LINK FORWARD MOTION producido por Karen Peterson y Dancers es uno de los primeros festivales y conferencias en todo el mundo que exhibe innovadoras compañías de danza y coreografía físicamente integradas.

FORWARD MOTION, que significa literalmente “movimiento hacia adelante” pero puede entenderse como “el acto de avanzar hacia una meta” es la motivación impulsora del festival de danza físicamente integrada cuyo nombre completo es FORWARD MOTION DANCE FESTIVAL. El mismo es producido por Karen Peterson y Dancers (KPD) y tiene programado ofrecer del 26 al 28 de septiembre una conferencia, talleres y funciones con compañías invitadas.

“Danza físicamente integrada”, dice la propia Peterson, “es una etiqueta que describe a un grupo de bailarines profesionales con y sin discapacidades que crean un lenguaje de movimiento que es único para las habilidades específicas del grupo. Diferentes discapacidades y capacidades conducen a diferentes formas de expresión”.

En este contexto, las tres compañías visitantes presentaran propuestas muy diferentes y Peterson nos comenta que “Step Change Studios de Londres crea a partir de la forma bailes de salón mientras Heidi Latsky Dance de Nueva York y KPD han desarrollado su propio lenguaje a partir de una formación en danza contemporánea y el uso de la improvisación de contacto. Kinetic Light de California traerá su propia estética a Miami que utiliza rampas, velocidad y un aspecto físico extremo para explorar el movimiento entre dos mujeres muy atléticas”.

“Mi bailarina de Miami, Katherine Brennan”, relata con entusiasmo, “y la bailarina de Tampa, Dwayne Sheuneuman, pasaron cinco días en Londres y trabajaron en una colaboración con Step Change Studios. Es la primera vez que una bailarina de KPD usará tacones altos para actuar y la primera vez que se presenta el baile de salón en FORWARD MOTION”.

Esta es la segunda edición del evento y Peterson reflexiona sobre la primera: “El año pasado aprendí que hay cientos de grupos de danza e individuos que practican, crean e interpretan danza físicamente integrada en todo el mundo y en muchos niveles diferentes. Aprendí que los artistas discapacitados son considerados a menudo como algo poco común, pero tenemos un linaje de 30 años de trabajo pionero que comenzó con la aprobación de la Americans With Disabilities Act (ADA) en 1990”.

Directora artística y coreógrafa de KPD, Karen Peterson ha sido premiada cuatro veces con becas de coreografía por su trabajo con la danza físicamente integrada. Su obra ha sido presentada en numerosos países y entre otras distinciones recibió en 2011 un Lifetime Achievement Award de la New World School of the Arts. El año pasado recibió $150,000 de la Knight Foundation para producir las dos primeras ediciones de FORWARD MOTION.

KPD fue fundada en 1990 y hoy es la compañía líder en la Florida dedicada a crear y presentar artistas con discapacidad junto a bailarines y estudiantes profesionales en puestas en escena de danza físicamente integrada. “He sido una defensora de esta idea durante treinta años, siempre tratando de hacer subir cada año el nivel del producto artístico” revela Peterson con orgullo.

“Yo creé mi primer trío de danza integrada en 1990”, puntualiza, “y desde entonces el lenguaje para describir esta forma de danza ha cambiado cada cinco años más o menos. Los términos pasados incluyen danza de habilidades mixtas, danza social, danza con discapacidades físicas, danza inclusiva, danza integrada y hoy en día ‘arte de la danza discapacitada’. Los bailarines de hoy quieren ser dueños de su discapacidad, no ocultarla, y un ‘bailarín discapacitado’ o ‘coreógrafo discapacitado’ se anuncia con orgullo. A medida que la cultura para una persona discapacitada ha cambiado y la forma de la danza ha madurado con los años, la terminología se actualiza constantemente”.

Sin embargo, muchos artistas que tienen o no alguna ‘diversidad funcional’ -término que puede utilizarse en lugar de discapacidad- cuestionan el hecho de tener que etiquetar su trabajo. Según Peterson, “cuando todo esté dicho y hecho, las actuaciones deberán llamarse danza contemporánea. Hoy en día la discapacidad no significa incompleto, sino que ofrece nuevas formas de generar coreografía”.

Las compañías de danza participantes este año ofrecerán dos funciones –ambas a las 8 de la noche- en el Miami-Dade County Auditorium. Heidi Latsky Dance y Step Change Studios actuarán el viernes 27 de septiembre. Al día siguiente lo harán Kinetic Light y KPD.

“Me gustaría agregar”, y así lo hace, “que este año presentaremos a cuatro artistas de ascendencia latina, incluida mi colaboradora de video/medios, Dinorah de Jesús Rodríguez, quien creó el telón de fondo para mi nuevo trabajo.”

El nuevo trabajo de Peterson, concebido para seis intérpretes, se titula “Untold Stories” (en español “Historia No Contadas”).

“Comenzamos el proceso creativo”, nos dice, “escribiendo sobre la dinámica de nuestras relaciones personales e historias compartidas sobre el amor, la pérdida, la intimidad, las lesiones, la curación y los triunfos personales. Aunque no hay narración en el baile, la coreografía se genera a partir de un lugar íntimo, colaborativo y personal extraído de los bailarines”.

El festival incluye una conferencia y paneles dedicados a la historia y el futuro de la danza integrada el jueves 26. También ofrece la oportunidad de participar en talleres el viernes 27 de 10 a.m. a 5:30 p.m. y el sábado 28 en la mañana. Todo lo anterior en el Koubek Center del Miami-Dade Collegue (MDC).

“La respuesta del público a nuestras actuaciones y mesas redondas el año pasado fue positiva y alentadora. Muchos se fueron con nuevas impresiones y percepciones. Todavía existen algunos de los viejos estigmas, pero siento que el público está viendo más allá de la pérdida y la adversidad”, concluye Peterson.

Superar los obstáculos que se nos presentan en la vida depende de múltiples circunstancias -no solo personales- y aunque es imposible ignorar que el ideal de un cuerpo perfecto es algo muy enraizado en nuestra cultura –danza incluida- valorar a los artistas con discapacidad o diversidad funcional por sus carencias y no por su talento es un prejuicio que al final nos impide disfrutar a plenitud y valorar de manera objetiva los logros de la danza integrada.

Por suerte, FORWARD MOTION DANCE FESTIVAL persigue la aceptación de la diversidad y nos permite comprobar nuevamente que en la buena danza –etiquetas aparte- la discapacidad no tiene por qué ser un obstáculo para la calidad.

Sin duda alguna, no se arrepentirán aquellos que aprovechen la oportunidad y participen en las actividades del festival.

El precio de los boletos para las funciones es $30 entrada general, $20 estudiantes / adultos mayores con identificación válida y $15 para grupos de 10 personas o más, en https://www.ticketmaster.com/ Hay también boletos Golden y Culture Shock para ambas funciones. Para mayor información llame al Miami_Dade County Auditorium (305) 547-5414 o escriba a mdca@miamidade.gov La Registración para la conferencia es $25 entrada general y $20 estudiantes / adultos mayores con identificación válida en https://www.eventbrite.com/ Valet parking es $6 por coche. La entrada a un solo taller (los horarios aparecen en www.forwardmotionmiami.com ) es $10 y a los 4 talleres es $40 en https://www.eventbrite.com/ El estacionamiento es complementario. Hay también un Pase al Festival en https://www.eventbrite.com/ que le da acceso a todos los eventos. El precio es $75 (general), $50 (estudiantes / adultos mayores) y $35 (grupos).