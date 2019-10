Daniel Lewis Dance Sampler, la muestra que da inicio a la temporada de danza en Miami

Gabriela Mesa y Fabián Morales, de Dimensions Dance Theatre of Miami, en “Light Rain” de Gerald Arpino. Foto de cortesía

Como cada año, la Daniel Lewis Dance Sampler (Muestra de Danza Daniel Lewis, en español) dará inicio simbólico a la temporada de danza en Miami con tres funciones que tendrán lugar este fin de semana en el octavo piso de la New World School of the Arts (NWSA) en downtown Miami.

Esta muestra, bajo la dirección artística de Hannah Baumgarten y Diego Salterini desde 2011, se llamó primero Modern Dance Sampler (Muestra de Danza Moderna) y fue una idea original del bailarín, coreógrafo y maestro Daniel Lewis, Decano de Danza fundador de NWSA. Las primeras ediciones tuvieron lugar en el teatro Colony de Miami Beach.

“Es tan apropiado e importante que la muestra se celebre aquí en la New World School of the Arts, donde nuestro Decano de Danza fundador, Daniel Lewis, ayudó a construir este programa durante tantos años y forjó una reputación nacional como bailarín, coreógrafo y educador de danza”, nos dice Mary Lisa Burns, actual Decana de Danza de NWSA. “Muchos de los bailarines y coreógrafos participantes en la muestra son ex alumnos de NWSA y, por supuesto, el New World Dance Ensemble está compuesto por estudiantes actuales sobresalientes y ex alumnos profesionales”.

Según Baumgarten, “la muestra ha dado un giro maravilloso esta temporada. Cuando Diego y yo revivimos esta importante iniciativa (donde varias compañías profesionales y coreógrafos comparten el escenario en una emocionante mirada previa a la temporada) tuvimos la sensación de que rápidamente se convertiría en un elemento básico de nuestra comunidad. Nueve años más tarde, de hecho, ha encontrado un lugar importante para los aficionados a la danza, así como para aquellos que sienten curiosidad por la danza profesional de alta calidad que existe en nuestra comunidad”.

En esta oportunidad repetirán algunas compañías miamenses como Arts Ballet Theatre of Florida (ABTF), Dimensions Dance Theatre of Miami (DDTM), Karen Peterson & Dancers (KPD) y por supuesto, Dance Now! Miami (DNM) junto al New World Dance Ensemble de NWSA pero también se presentarán por primera vez agrupaciones y artistas provenientes de otros lugares en la Florida como el Repertory Dance Theatre Ensemble de la Florida Atlantic University (FAU) con sede en Boca Raton, la coreógrafa Donna Goffredo Murray (ex codirectora de The Dancer’s Space) y el Ballet Florida de West Palm Beach.

“No podríamos estar más satisfechos con este desarrollo y esperamos continuar expandiendo la lista de artistas para incluir más compañías de todo el estado en los próximos años” concluye Baumgarten.

Por su parte, Vladimir Issaev, director artístico de ABTF afirma que “Arts Ballet Theatre se siente honrado de estar entre este grupo de talentosos bailarines, coreógrafos y directores. Tenemos la oportunidad de actuar para la comunidad en Miami y mostrar lo que trae la nueva temporada, y también podemos presentar a nuestros bailarines y repertorio”.

Para Jennifer Kronenberg y Carlos Guerra, directores artísticos de DDTM, “la muestra es una oportunidad fantástica para presentarnos a un público de danza diferente, personas que sabemos que están interesadas y apoyan la danza local, pero que aún no han tenido la oportunidad de ver Dimensiones en una función. Compartir el escenario con otras compañías locales es también una experiencia maravillosa para nuestros bailarines. Hay un gran sentido de comunidad en la muestra y todos aprecian el trabajo del otro en un nivel muy profundo. Es maravilloso ser parte de esta iniciativa”.

De manera parecida opina Karen Peterson, directora artística de KPD que llega a la muestra después de cerrar con éxito la segunda edición de Forward Motion Festival: “participar en la muestra nos sirve para recordarle a la audiencia de danza de Miami que KPD continúa desarrollando un trabajo único con artistas muy talentosos en el campo de la danza físicamente integrada”.

Para dar a conocer lo que hace, cada agrupación participante presentará obras cortas o fragmentos solicitados por Baumgarten y Salterini con el objetivo de lograr un programa que resulte una experiencia inolvidable para los espectadores.

Así las cosas, ABTF – que ha sido ovacionado con entusiasmo en ediciones anteriores - mostrará la obra de grupo titulada “Taiko Mix”. “Creé esta pieza en 1998 para ocho mujeres cuando comenzamos con Arts Ballet y simultáneamente hice una versión masculina para los bailarines graduados de la escuela de Miami City Ballet. Este año decidí mezclar ambas obras coreográficas en una con música de batería japonesa de Masuritza de Orlando. Curiosamente, nunca pensé entonces que iba a trabajar con los bailarines japoneses que ahora tenemos”, manifiesta Issaev.

DDTM presentará el pas de deux central de “Light Rain” de Gerald Arpino, una obra que ha sido uno de sus grandes éxitos de público y crítica. En su estreno, lo bailaron Fabián Morales y Gabriela Mesa. Mesa forma parte ahora del Pennsylvania Ballet y en esta oportunidad será Diana Figueroa quien acompañe a Morales. “Es su debut en ese papel. Cameron Basden la ha estado entrenando y luce estupenda. Su dinámica es diferente a la de Gaby pero es una bailarina también muy bella”, nos revela Kronenberg.

New World Dance Ensemble va a bailar un “vibrante trabajo” de Eduardo Vilaro titulado “Chance of Thunder” que creó el año pasado específicamente para bailarines universitarios seleccionados de la New World School of the Arts y “contiene gran parte del sabor cultural de Miami” agrega Burns.

Peterson nos deja saber que KPD participará con “un dúo para hombres de cinco minutos creado alrededor de un sofá de seis pies, extraído de la obra ‘Warmamas: a Performance’ que se estrenó en mayo de 2018 en el LightBox y tuvo una presentación en Nueva York en la Iglesia Judson Memorial en abril de 2019”.

Y Dance Now! Miami cerrará el show con el solo culminante y final de “Bridges NOT Walls”, una obra “que se ha presentado desde el sur de México hasta el norte de Italia durante los últimos tres años y hemos descubierto que continúa resonando en el público”, explica Baumgarten. “La pieza ayuda a articular nuestros tiempos confusos; creemos que es nuestra obligación como artistas no solo comentar sobre el estado de la humanidad, sino también tratar de dar un sentido de esperanza a nuestro público”.

Las obras que traen Repertory Dance Theatre Ensemble, Donna Goffredo Murray y el Ballet Florida de West Palm Beach van a ser estrenos en Miami.

En resumen, la Daniel Lewis Dance Sampler promete funciones llenas de atractivo con obras seleccionadas entre lo mejor del repertorio de los grupos participantes. Si ya las conoce es la oportunidad para disfrutarlas de nuevo. Si nunca las ha visto, es posible afirmar que no se va a arrepentir de haber ido a verlas y va a salir del teatro queriendo ver más… precisamente, de eso se trata.

Las funciones de la Daniel Lewis Dance Sampler tendrán lugar en la New World School of the Arts, 25 NE 2nd Street, octavo piso, Miami, FL, 33132 el viernes 25 de octubre a las 8 p.m. y el sábado 26 a las 3 p.m. y 8 p.m. con encuentro con los artistas antes de cada función del sábado a las 2 p.m. y 7 p.m.. La admisión general es $25 y $15 para estudiantes / adultos mayores. Las entradas pueden comprarse online en tinyurl.com/2019DanceSampler o en persona al llegar al teatro. Para más información ir a www.dancenowmiami.org o llame al (305) 975-8489