La nueva obra de Brigid Baker ya es una realidad

Liony García en “Remain in Light” de Brigid Baker.

La noche de Halloween, brigid baker wholeproject –la propia Brigid nos aclara que el nombre completo del grupo se escribe con minúsculas- estrenará en el On.Stage Black Box del Miami-Dade County Auditorium (MDCA) su más reciente puesta en escena titulada Remain in Light (algo así como “Quédate en la Luz” en español) que ha sido inspirada por el famosísimo álbum homónimo ochentero de Talking Heads.

Brigid Baker es una artista genial y sus obras son las coreografías “de autor” mas idiosincráticas que usted puede encontrar en Miami. Estamos tan acostumbrados a buscar estrellas en otros cielos que con frecuencia no nos damos cuenta de los creadores que como ella brillan con luz propia en el Sur de la Florida.

Pero es su franqueza y honestidad lo que hace que conversar con ella sea una experiencia tan cautivadora como sus montajes alucinantes e incluso mas cuando ella está feliz por estrenar en el On.Stage Black Box de MDCA, uno de sus lugares favoritos: “Si pudiera inventar en mis sueños un espacio que fuera perfecto para lo que hacemos, sería este. Me encanta su amplitud y al mismo tiempo su intimidad”.

Con una carrera como bailarina, coreógrafa, investigadora y maestra que abarca más de cuatro décadas, Brigid se radicó en Miami a inicios de los años 1990. Ella ha estado siempre entre nosotros dirigiendo el acogedor 6th Street Dance Studio -un espacio bohemio ubicado en La Pequeña Habana que es también la sede de su compañía- y recibiendo reconocimientos de todo tipo por otros proyectos. Sin embargo, hasta hace poco era considerada por muchos como el “secreto mejor guardado” de la danza de Miami.

Su nueva posición social como “overnight success” comenzó con su participación en la Daniel Lewis Dance Sampler de 2015 donde presentó Wonderlawn. Después vino el logro enorme de Big Beautiful que estrenó en su propio estudio en 2017 e incluiría mas tarde en un programa titulado Big Wonder acompañada por Wonderlawn. Con Big Beautiful se presentó también en la Gala Danzar por la Paz organizada a beneficio de UNICEF en febrero pasado y fue invitada especial de Dance Now! Miami en el Aventura Arts & Cultural Center.

¿Cómo se siente viéndose tan solicitada ahora? ¿A qué se debe?

“No lo sé. Es muy gracioso. Soy esta vieja señora y ahora resulto ser un éxito de la noche a la mañana. Todos pasamos por diferentes encarnaciones, nosotros tuvimos mucho apoyo en los años noventa cuando llegué aquí y luego cambiaron las cosas... creo que hay ciclos muy grandes... es bastante loco. Solo pienso que tal vez este sea el momento”.

Con la renovada fama ha crecido la demanda y las expectativas. La gran noticia dancística del momento es que la espera ha terminado. Brigid tiene al fin algo nuevo que ofrecerle a sus seguidores recién adquiridos y a los que han admirado su trabajo desde hace años.

Lo nuevo es esta obra sin argumento (“nunca un argumento para mí, yo trabajo con las probabilidades de pertenecer y amar”) concebida para seis bailarines y dividida en ocho secciones. En las partes bailadas ella utiliza las canciones escritas por David Byrne y Brian Eno para la cara A del álbum mencionado al inicio. Entre una parte y otra se proyectarán películas breves (“son videos abstractos y muy suaves… nada impositivos”) con criaturas marinas como calamares, pulpos y medusas en su hábitat y las voces de Angelique Kidjo, Frank Sinatra, Joni Mitchell y Bob Dylan.

Los bailarines son Meredith Barton, Liony García, Isaiah Gonzalez, Nadina Liberatore, Amy Trieger y Juliana Trivino.

Para conocer más acerca de Remain in Light visitamos 6th Street Dance Studio y disfrutamos de un ensayo.

“Talking Heads”, nos dice al recibirnos, “es muy especial para mí porque en 1976, antes de que saliera su primer álbum, los escuché en el club CBGB en Nueva York a donde fuimos en grupo y nos volvimos locos. De hecho, los llevamos a la universidad para abrir otro espectáculo y los conocimos. Todos sus colaboradores eran personas que realmente admirabamos y seguíamos todo lo que hacían. Los cineastas de la universidad terminaron trabajando con Jonathan Demme en la película Stop Making Sense”.

Brigid tiene un BFA en danza de la State University of New York en Purchase. El club conocido como CBGB fue inaugurado en 1973 en el East Village de Manhattan y alcanzó fama como un foro para el punk y las bandas de new wave como Talking Heads. El club cerró en octubre de 2006 y el concierto final estuvo a cargo de Patti Smith.

No es casualidad entonces que Brigid utilice una pieza musical completamente nueva de Patti Smith con The Soundwalk Collective para el pre-show de Remain in Light.

“Cuando el público entra hay siete minutos antes del comienzo de la representación real durante los cuales los bailarines estarán colocando la instalación en el escenario y bailarán algo, pero es un momento esencialmente peatonal para acondicionar el espacio. La idea es crear un lugar realmente cómodo para los invitados (en este caso el público)… y dejarles ver que queremos que se sientan como en su casa”.

“Los primeros tres cuartos de la pieza”, agrega, “son una especie de preparación del ‘yo’. Todos visten de blanco y las proyecciones se pueden ver en sus cuerpos pero cuando llega la canción ‘Once in a Lifetime’ la escena está llena de colores y posibilidades”.

¿Por qué hacer ahora Remain in Light?

“Porque es ahora o nunca... y la idea ‘una vez en la vida’ nunca ha sido más importante. Siempre me refiero a los ciclos que se perdieron después de la crisis del SIDA. La idea de que pertenecemos está ausente, por lo que es muy difícil para las personas realmente colaborar y divertirse haciendo cosas juntos...”

Hacemos una pausa para ver el ensayo. Baste decir que los invitados a duras penas resisten el Afrobeat y los deseos de salir a bailar. Para Brigid es lógico que así sea. “Comenzar a bailar es una reacción natural cuando nos entendemos y sentimos que pertenecemos”.

Al día siguiente recibimos por email un manifiesto firmado por Brigid:

“Estamos creando una relación poética que renegocia nuestra relación con la ‘alteridad’ en el mundo natural, esta vez, bajo los mares, con el álbum como fuente de inspiración y paisaje estructural. Los seres que viven bajo el mar son extraños y maravillosos. ‘Remain in Light’ celebra el encuentro de la ‘alteridad’ del mundo natural primero con ese espíritu de asombro y bienvenida. De ese espíritu podemos esperar transformar nuestra relación con nuestra tierra y entre nosotros, comenzando con una apertura. Esta bienvenida conduce primero a la inclusión, y esa inclusión, cuando está bien atendida por sus cualidades y diferencias únicas, se transforma en pertenencia. Y pertenecer es todo”.

Alteridad es la condición de ser otro y el concepto representa una voluntad de entendimiento que fomenta el diálogo.

Si usted hace planes para ir a ver a los esplendidos bailarines de brigid baker wholeproject en “Remain in Light” lo mejor es que reserve desde ahora tiempo adicional en su agenda porque ellos le harán entender que usted también “pertenece” y le harán sentir la necesidad de regresar al teatro para experimentar nuevamente el placer de su compañía.

“Remain in Light” de brigid baker wholeproject se presenta del jueves 31 de octubre al domingo 3 de noviembre en el On/Stage Black Box del Miami-Dade County Auditorium, 2901 West Flagler St Miami, FL 33135. Todas las funciones son a las 8 p.m. Para adquirir boletos de entrada visite www.MiamiDadeCountyAuditorium.org.