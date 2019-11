Siudy Garrido: flamenco del mañana

Ya suman un buen número las mujeres nacidas lejos de España que han hecho historia a nivel internacional en el arte del baile flamenco. La bailarina, coreógrafa y directora venezolana Siudy Garrido es una de ellas.

Radicada entre nosotros desde 2015, Siudy regresa el domingo 24 de noviembre al Knight Concert Hall del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County para presentar Bailaora dentro de mí, dentro de ti, su primera obra “made in Miami” que formaliza el debut de su compañía como agrupación local.

Es una afirmación indiscutible que todas las modalidades del flamenco coexisten y tienen presencia permanente en el sur de la Florida.

Hace apenas unos días, la visita del espectáculo Raíz de 4 de Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas –creada en el 2000 como extensión académica del restaurante y tablao madrileño Casa Patas– resultó ser un ejemplo magnífico de la permanente operación de rescate que llevan a cabo para mantener vivo y vigente el flamenco tradicional.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Ahora, con Bailaora dentro de mí, dentro de ti, Siudy propone un flamenco ubicado en el otro extremo, como expresión de la más provocadora transculturación.

“Es un espectáculo que encarna una visión muy personal de la evolución del flamenco, desde mi propia realidad geográfica, influencias culturales y artísticas. Es la historia de aquel que busca cambiar de piel y evolucionar, seguir el palpitar de su corazón, aunque eso implique ir en contra de lo preestablecido, es un espectáculo muy femenino, que muestra la mujer guerrera que tiene como única arma su propio arte”, nos dice con un enorme sentido de pertenencia.

Siudy regresa el domingo 24 de noviembre al Knight Concert Hall del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County para presentar Bailaora dentro de mí, dentro de ti, su primera obra “made in Miami”. OMAR CRUZ

Un dato curioso: en 1999, a los 16 años de edad, Siudy se presentó con éxito en “Casa Patas”.

Bailaora dentro de mí, dentro de ti es una gran producción multidisciplinaria e interactiva, con videos y “música flamenca de nuevo orden del español Juan Parrilla, que incluye la incorporación de guitarra eléctrica”, según las notas de prensa que la promocionan.

Entre los artistas participantes -que constituyen una veintena- se encuentran además del flautista Parrilla, su hijo Manuel con la guitarra eléctrica, los percusionistas Adolfo Herrera y “el negro” Alvarez, los cantaores Manuel Gago e Ismael Fernández y el guitarrista José Luis de la Paz.

Los que han seguido la carrera de Siudy desde sus comienzos en su tierra natal pueden albergar algunas dudas al oír hablar de esta “Bailaora” como estreno mundial en Miami porque ella ya hizo una “Bailaora” en 2005.

“Este espectáculo es totalmente nuevo y diferente. La ‘Bailaora’ del 2005 era un espectáculo que nunca salió de Venezuela y presentaba a una bailaora joven explorando los géneros urbanos. Bailaora dentro de mí, dentro de ti presenta un camino recorrido muy amplio y la madurez de contar honestamente el camino de influencias ya recorrido”, puntualiza su también protagonista.

¿Por qué ese título?

“Bailaora es lo que siempre he sido y lo que siempre seré, es donde nace mi todo, es por lo que siempre he luchado. Una bailaora es creativa, valiente, guerrera, osada, con personalidad, apasionada. Bailaora es un término que no se utiliza a la ligera, muchas personas pueden estudiar flamenco pero el término bailaor o bailaora solo es utilizado por aquellos que dedican su vida al baile flamenco”.

Bailaora dentro de mí, dentro de ti es una gran producción multidisciplinaria e interactiva, con videos y “música flamenca de nuevo orden del español Juan Parrilla, que incluye la incorporación de guitarra eléctrica”, según las notas de prensa que la promocionan. OMAR CRUZ

El flamenco nace a mediados del siglo XVIII en Andalucía, pero tiene antecedentes históricos que datan de la época de las llamadas puellae gaditanae (muchachas gaditanas), nombre que se les daba a todas las bailarinas del sur de la península ibérica que según se cuenta viajaban hasta Roma para actuar ante el emperador entre los siglos I a.C. y IV d.C. Gaditana significa “procedente de Cadiz”.

Para los estudiosos del tema, sus danzas constituyen el origen del baile flamenco y las muchachas gaditanas son las primeras “bailaoras”. Pero esa es otra historia.

Nacida en Caracas, Siudy es hija de Siudy Quintero, reconocida pionera en la enseñanza del flamenco en América en cuya academia recibió sus primeras clases de ballet y flamenco siendo aún muy pequeña. Años después continuaría sus estudios en Madrid y Sevilla, ampliando su formación con clases de danza jazz y contemporánea (a un crítico incluso le pareció descubrir algo de Martha Graham en su estilo).

Se hizo profesional a los 14 años, en el 2000 creó su compañía Siudy Ballet Flamenco y en 2008 estrenó Entre Mundos, una exitosa puesta en escena que fusionaba el flamenco con elementos urbanos y se presentó Off Broadway en 2011. Un documental sobre la misma se estrenará en el Miami Film Festival 2020.

Bajo el título Siudy, entre mundos, el espectáculo abrió su gira por territorio norteamericano en septiembre de 2009 presentándose en el teatro Olympia en downtown Miami.

Sus puestas en escena posteriores han pasado también por Miami: en 2015, su hermosísimo Flamenco Íntimo en el Miami-Dade County Auditorium y el año siguiente su innovadora versión de El Amor Brujo en el Arsht Center.

¿Por qué hacer ahora “Bailaora dentro de mí, dentro de ti”?

“Porque después de todos estos años de trayectoria, me siento tan plena y segura de lo que soy que puedo desnudar mi arte sin ningún tipo de miedo o poses, y este espectáculo muestra eso, una gran desnudez artística. Desde el momento en que escribí el guión supe que estaba muy lejos de ser un personaje y que estaba plasmando totalmente mi alma”.

La música de Juan Parrilla es “música flamenca de nuevo orden”. ¿Es este un montaje flamenco “de nuevo orden”?

“La verdad es que esta es una puesta en escena sumamente diferente, muy contemporánea, partiendo desde la idea original y la música, es como mostrar un flamenco sumamente vivo, que se alimenta de la contemporaneidad, para ofrecer un flamenco del mañana. Definitivamente van a ver una Siudy no tradicional y que rompe con todo lo preestablecido… pero que sigue siendo flamenca y bailaora”.

En resumen, “Bailaora dentro de mí, dentro de ti” promete ser un encuentro inolvidable con una artista auténtica y contemporánea. Tratándose de Siudy Garrido, su estreno mundial en Miami es una cita obligada para todos los amantes del flamenco.

Siudy Garrido y su compañía de flamenco ofrecerán una sola función de “Bailaora dentro de mí, dentro de ti” el domingo 24 de noviembre a las 6 PM en el Knight Concert Hall del Adrienne Arsht Center de Miami (1300 Biscayne Blvd). El precio de las entradas va de $39 en el Nivel 3 a $125 en el área de Orquesta y pueden adquirirse en https://www.arshtcenter.org/tickets/buy-tickets-now/