‘Para Miami, Con Amor’, la novedosa aventura ‘pop up’ de Miami City Ballet

“Todavía estamos en la novena nube”, exclama Lourdes López, directora artística del Miami City Ballet (MCB), cuando le preguntamos cómo se encuentra la compañía tras el éxito enorme de “Cascanueces en el Parque”, la temporada al aire libre con la que cerraron el año.

La entrevista la hacemos en inglés y el “we are on cloud nine” que utiliza López, es una expresión idiomática cuyo significado no se corresponde con una traducción literal. “Estar en la novena nube” (o en nube nueve) significa sentirse extremadamente feliz y satisfecho.

“Realmente lo vemos como un milagro”, agrega. “Haber podido actuar frente a nuestra audiencia, durante una pandemia cuando la mayor parte del mundo y ciertamente el mundo de la danza estaba encerrado, fue surrealista. Y saber que después de 14 presentaciones, dos ensayos técnicos y 125 personas involucradas en cada presentación nadie resultó positivo a COVID, eso es que alguien en el cielo quiere que esto suceda”.

Pero en esta ocasión, el motivo principal de nuestra conversación es la novedosa aventura pop up emprendida por MCB: “To Miami, With Love” (“Para Miami, con Amor”). Una serie de siete presentaciones que aparecerán de repente en distintos lugares de Miami-Dade County a partir del sábado 30 de enero.

Esta iniciativa intrépida, incluso revolucionaria para una gran compañía de repertorio como MCB, ha sido patrocinada por numerosos negocios y líderes comunitarios –de manera destacada por la comisionada Eileen Higgins– y contará con coreografías de estreno creadas especialmente para la ocasión.

“Estoy muy orgullosa de apoyar al Miami City Ballet en su programación innovadora que continuará elevando el espíritu de nuestros residentes durante estos tiempos desafiantes”, afirma Higgins. “Las artes no solo ayudan a traer sonrisas a la gente de nuestra comunidad, sino que la industria de las artes y la cultura es fundamental para nuestra economía”.

Por su parte, López nos explica como la temporada del 35 aniversario de la compañía fue concebida como una carta de amor a Miami.

“Como institución cultural, queríamos mostrar nuestro amor por esta ciudad que realmente nos ha hecho lo que somos. Cuando llegó COVID, nunca pensamos que íbamos a dejar de lado nuestro deseo de agradecer a esta ciudad, sino que encontraríamos otras formas de hacerlo. Y así surgió la idea de los pop ups. ¿Qué mejor manera de homenajear a Miami que salir a bailar en lugares icónicos de este mosaico de ciudad?”.

Hasta el momento, hay 6 lugares seleccionados: Lincoln Road en Miami Beach (donde tendrá lugar el primer pop up), el Fairchild Tropical Botanic Garden en Coral Gables, el Vizcaya Museum en Coconut Grove, Wynwood Walls, el Miami Design District y The Underline’s Sound Stage en Brickell Backyard.

¿Cómo fueron seleccionados los coreógrafos?

“Realmente fue de manera voluntaria. Tenemos algunos bailarines que no solo sienten curiosidad por la coreografía, sino que son coreógrafos talentosos y queremos darles oportunidades. Algunos más se ofrecieron como voluntarios y fue muy emocionante ver cuántos estaban ansiosos por participar”, concluye López.

Los coreógrafos, 8 en total, son Cameron Catazaro, Renan Cerdeiro, Julian Goodwin-Ferris, Eric Trope, Alaina Andersen, Ariel Rose, Harrison Monaco y Bradley Dunlap.

Un detalle importante es que todos ellos tuvieron la oportunidad de seleccionar el lugar donde querían trabajar. Con dos de ellos también conversamos.

Cameron Catazaro y Ellen Grocki ensayando la obra de Catazaro para “To Miami, With Love” mientras estaban en cuarentena en Maryland. Cortesía/Cameron Catazaro

Para Catazaro, por ejemplo, fue Lincoln Road porque - según nos cuenta - “durante esta pandemia, como escape, me acostumbré a ir a Lincoln Road tarde en el día, cuando no estaba tan ocupado, para simplemente caminar. Noté las hermosas luces, la música en vivo y las parejas en sus citas. Supongo que se podría decir que el amor estaba en el aire y he querido recrear ese sentimiento amoroso y amable en mi pieza”.

Por su parte, Cerdeiro escogió el Fairchild Tropical Botanic Garden – donde se presentará el domingo 31 de enero - porque es uno de sus lugares favoritos en Miami. Al respecto, reflexiona: “Me interesa la naturaleza y qué papel desempeñamos los humanos en nuestro entorno”.

Catazaro es muy joven, pero esta no es su primera coreografía. “Mi primera coreografía fue en la escuela, aquí en Miami City Ballet. Cada año, la escuela selecciona a algunos estudiantes para crear coreografías y al final se realiza un espectáculo para mostrar las piezas ya terminadas. Fue una gran experiencia de aprendizaje para mí”.

¿Cuál es la diferencia entre Catazaro el bailarín y Catazaro el coreógrafo?

“La diferencia, diría yo, está en el proceso de pensamiento. Como bailarín, siempre me miro a mí mismo y analizo cómo puedo mejorar, pero cuando estoy creando una coreografía no se trata de mí. Se trata de mis bailarines y de hacerlos lucir lo mejor posible, al mismo tiempo que intento lograr mi visión artística”.

¿Qué es lo que vas a presentar?

“Es un pas de deux que voy a bailar con Ellen Grocki, también bailarina de la compañía. Su título es ‘A Lovely Feeling’, porque esa es la sensación que tengo de Lincoln Road. Mi música es el preludio de la ópera ‘La Traviata’ de Giuseppe Verdi, una composición que me conmueve de una manera muy especial”. Catazaro y Grocki bailarán acompañados por un grupo de músicos de la New World Symphony.

La obra de Cerdeiro, todavía sin título, cuenta con música del influyente compositor brasileño Heitor Villa-Lobos. “Quería conectarme con mis raíces de alguna manera”, confiesa Cedeiro, para quien este es apenas su segundo intento como coreógrafo.

¿Cuál es la diferencia entre Cerdeiro el bailarín y Cerdeiro el coreógrafo?

“Todavía estoy tratando de descifrarlo”, sopesa Cerdeiro. “Pero una diferencia que he notado hasta ahora es la preparación mental para el ensayo. Como bailarín, todo lo que realmente tienes que hacer es asegurarte de estar cálido y listo para aprender los pasos que se te dan, así como recordar lo que has aprendido antes. Como coreógrafo, debes prepararte mucho más antes de comenzar los ensayos y dedicar una buena cantidad de tiempo a estudiar lo que ya has coreografiado”.

Y como colofón, López se despide con una primicia: “estamos pensando ofrecer más actuaciones al aire libre... ¡de un gran ballet!”

Para más información sobre lugares, obras, horarios, adquisición de entradas y protocolos de salud para todas las presentaciones que forman parte de “To Miami, With Love” visite miamicityballet.org/popups

