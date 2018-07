Telemundo confirma el retorno del Chef James y Janice Bencosme a Un Nuevo Día

El gesto inapropiado y considerado racista hacia la comunidad asiática que realizaron James Tahhan, de nacionalidad venezolana, y su compañera, Janice Bencosme, en una emisión en vivo en Telemundo, provocó la suspensión indefinida de ambos en la cadena. El incidente ocurrió cuando los presentadores del programa matutino "Un nuevo día" festejaban la clasificación de México para octavos del Mundial, y el chef venezolano en vivo dijo "comida coreana para todo el mundo", y luego se estiró los ojos. Tras la indignación de algunos y las acusaciones de racismo en las redes sociales, el chef Tahhan y su compañera, Bencosme, se pronunciaron al respecto en un breve mensaje televisado. "El Mundial es una gran oportunidad para unir a amigos, extraños, familias y países enteros, y no para dividir a nuestras comunidades", dijo Tahhan. "Yo también cometí el mismo error y quiero pedir disculpas", subrayó la dominicana Bencosme, que acompañó al venezolano durante un mensaje transmitido por Telemundo. #telemundo #jamesthhan #janicebencosme #mundial2018 #rusia2018

