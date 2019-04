Rozalén se estrena en Miami y extiende la mano al pueblo de Venezuela

Rozalén se va a presentar por primera vez en Estados Unidos este jueves y está feliz.

Rozalén no tiene miedo a empezar de nuevo. De hecho, parece disfrutarlo. La cantautora española se va a presentar por primera vez en Estados Unidos este jueves y está feliz. Ha plantado su bandera de la conquista en el Flamingo Theater de Brickell, en Miami.

“Volver a los teatros pequeños me da mucha ilusión. Me inspira muchísimo”, nos contó emocionada María de los Ángeles Rozalén Ortuño. “Pero además esa experiencia de llegar a un lugar donde no te conocen después de cantar ante miles de personas te vuelve a poner los pies en la tierra. Te das cuenta que en realidad no eres nadie”.

No es tan así. Aunque la intérprete de la La puerta violeta nunca ha cantado en este país, Rozalén es una de las artistas femeninas más exitosas de España, con una fanaticada impresionante en Argentina y México. Su disco Cuando el río suena le ganó dos nominaciones a los Latin Grammy el año pasado y ha compartido carteles con algunos de los artistas más importantes del mundo musical hispano.

Pero eso no es lo que la destaca. Con un título universitario en Psicología y una maestría en Musicoterapia, Rozalén es una de las artistas más comprometidas con ofrecer una experiencia en concierto que mejore la vida de su público. “Me conecto con la gente”, explicó. “La música es la que me dice cómo interactuar”. Su meta es que nadie quede por fuera y por ello tiene en el escenario hasta a una intérprete de lengua de señas.

Esa empatía la ha sensibilizado con la urgencia de la equidad de género y el problema mundial de los migrantes. “La tierra no es la que pone las fronteras”, afirmó. Para entender bien qué está pasando en Centroamérica se fue a Guatemala. “Me gusta empaparme bien de las cosas y entender qué es lo que está pasando”, indicó.

Es su meta ahora que viene a Miami. “No me gusta para nada lo que está pasando en Venezuela”, afirmó y reconoció que aunque desconoce la situación a profundidad, quiere aprender. “Quiero comprender lo que sucede. Me encantaría ir a Venezuela cuando se pueda”.