Dora la exploradora y sus amigos se vuelven de carne y hueso ...y son muy divertidos

Eva Longoria, Isabela Moner y Michael Peña en “Dora and the Lost City” Paramaount Pictures

Ya comenzó la cuenta regresiva para el estreno de la primera película de Dora la exploradora, con la presentación de un elenco muy latino y muy divertido. Sí, la niña de las caricaturas de la cadena Nickelodeon se ha convertido en una adolescente de carne y hueso lista para empezar la secundaria.

Obviamente, Dora está acompañada de su primo Diego, su amigo Boots, el villano Swiper, su papá, tíos, amigos y hasta una princesa inca. Todo ello en la película Dora and the Lost City of Gold, protagonizada por la actriz estadounidense de mamá peruana Isabela Moner quien, a sus 17 años, ha desarrollado una carrera espectacular, con papeles estelares en cintas como Sicario: Day of the Soldado, Transformers, the Last Knight e Instant Family.

Conversamos con ella en Miami el verano pasado, cuando estaba recién llegada de Australia, donde se realizó la filmación. “Fue increíble. Aunque ya terminamos no puedo creer que yo soy Dora. Es como un sueño”, dijo. “No es solo la oportunidad de encarnar un personaje tan querido, sino el que sea una chica latina. Eso significa mucho para mí”.

No solo Moner está que se muere de las ganas de que la película se estrene. Eugenio Derbez, quien es también el productor ejecutivo, nos contó que se siente “súper orgulloso del resultado”. El cineasta y actor mexicano estaba tan comprometido con el proyecto, que hasta mudó a Australia a su esposa Alessandra Rosalda y su hija menor Aitana durante la filmación.

En la cinta, Dora ha vivido la mayor parte de su vida en la jungla con sus papás, interpretados por Eva Longoria y Michael Peña. Cuando se preparaba para comenzar la secundaria, una serie de acontecimientos la obligan a pedir ayuda de sus amigos y termina descubriendo el secreto de la Ciudad Dorada perdida.

El elenco es maravillosamente latino. Eugenio Derbez -quien también es el productor ejecutivo- Adriana Barraza, Benicio del Toro y Q’orianka Kilcher son otros de los nombres reconocidos por el público hispano. El toque más divertido es la elección, nada más y nada menos, que de Danny Trejo para darle la voz al monito Boots.

Dora and the Lost City of Gold se estrena el 18 de diciembre.