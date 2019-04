Roban el equivalente a más de $200,000 en la casa de Descemer Bueno en Miami

El cantautor cubano Descemer Bueno reveló que regresó a Miami de un viaje de trabajo este fin de semana y encontró su casa totalmente desvalijada.

“La persona que hizo esto vino preparada; sabía que yo no estaba aquí”, dijo el compositor de temas como Bailando, su éxito con Enrique Iglesias y Gente de Zona. “Saben quién soy, que esta es mi casa y sabían bien qué venían a buscar. Esto es intencionado, no es un robo común”.

En declaraciones a Telemundo 51, el compositor de Nos fuimos lejos y El perdedor explicó que le robaron todos los equipos de su estudio de producción, televisores, una lavadora y una secadora. Además, le hurtaron un auto Mercedes C300 del 2018 y una computadora con toda su propiedad intelectual.

Pero reconoció que lo que más le ha afectado es que le hayan quitado “todas las canciones, las producciones, las pistas de todo esto, ya material listo para mezclar”.

“Las cosas que me están faltando son las cosas que más vacío me pueden dar. Tienen que ver con la manera en que hago la música. No sé si me habrán dejado una guitarra, por ahí para hacer una que otra canción hoy”, lamentó.

La policía está haciendo las pesquisas necesarias, incluyendo la búsqueda de huellas digitales de quienes entraron a la vivienda de Bueno.