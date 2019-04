‘La reina del sur’ regresa para denunciar nexo entre campañas políticas y el crimen organizado

Regresa el gran estreno mundial de La Reina del Sur Video de Kate del Castillo anunciando la fecha del esperado estreno. Up Next × SHARE COPY LINK Video de Kate del Castillo anunciando la fecha del esperado estreno.

Si Telemundo lo hubiese planificado no le habría salido mejor. Días después de que el candidato presidencial guatemalteco Mario Estrada fuera arrestado en Miami por presuntos vínculos al narcotráfico, hoy se estrena la secuela de su exitosa telenovela La reina del sur, que explorará y denunciará la relación entre las campañas políticas y el crimen organizado.

“Me inspiré en muchos políticos en mi país, México”, nos dijo el actor Humberto Zurita, quien encarna de nuevo a Epifanio Vargas, un criminal que a su salida de la cárcel se prepara para ser presidente de México.

Dirigiendo su campaña está Alejandro Alcalá, es parte de una poderosa familia política que “quiere tener el poder sin ensuciarse directamente”, indicó Mark Tacher, el actor que lo interpreta.

Tanto Zurita como Tacher parecen haber disfrutado sus personajes al máximo, con los retos que ambos conllevaron.

Tacher no suele hacer de malo. Su carrera de galán lo ha llevado por personajes menos complicados. “Ha sido interesantísimo crear e interpretar a Alcalá”, reveló el actor de 41 años, durante una visita a Miami para promover la La reina del sur 2. “Para crearlo me inspiré en figuras que han sido muy poderosas, sin estar en el protagonismo de la película, como (el ex secretario de Estado estadounidense) Henry Kissinger”, indicó. También vio la película Vice, sobre el ex vicepresidente Dick Cheney. “Me apasiona la idea del poder detrás del poder”, reconoció.

En el caso de Zurita el desafío era más personal. Cuando estaba metido en la piel de Vargas, el icónico actor mexicano se estaba despidiendo de la que fuera su esposa por más de tres décadas y la madre de sus tres hijos. La actriz argentina Christian Bach falleció el 26 de febrero de este año tras meses batallando una enfermedad de la que no se han dado detalles.

“Yo tengo muy claro que la actuación es mi trabajo, y mi vida privada es así, privada”, indicó Zurita de 64 años. “No tengo ese problema que sufren algunos actores en los que las emociones se mezclan”.

Aunque no es la primera vez que una historia nacida en el género de las narconovelas se entremezcla con la política --varias temporadas de El señor de los cielos han ido hacia allí -- La reina del sur 2 estrena en las series en español el proceso de llevar a un criminal al poder. Fue justamente la protagonista Teresa Mendoza, interpretada por Kate del Castillo, quien dio las pruebas para llevarlo a la cárcel y la competencia del deseo de llegar a la presidencia, y de vengarse de ella, es una de las patas dramáticas de esta temporada.

La reina del sur 2 comienza con Teresa Mendoza viviendo en la Toscana italiana con su hija, cuando la mano derecha de Vargas secuestra a la niña y la lleva a México.

Kate del Castillo nos contó que el autor del libro La reina del sur, el español Arturo Pérez Reverte, estuvo detrás de cada capítulo. “Él hizo los esquemas para todos. Es una historia increíble”, aseguró. Para Tacher y Zurita, representa un compromiso inmenso. Vimos el primer episodio y las expectativas se quedan cortas. Si mantienen el mismo nivel, va a ser una delicia acompañar a estos actores y a todo el equipo en una gran producción.