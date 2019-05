El Puma: ‘Nunca dije que estaba interesado en ser presidente de Venezuela’

View this post on Instagram

¡Que honor y que emoción participar en el @venezuelaidlive! Compartir con todas las personas que hicieron posible este maravilloso evento para ayudar a mi amada Venezuela. Seguimos adelante para llevar esa ayuda que mi país tanto necesita. ¡Gracias Colombia, y a todos los que participan en este día histórico! #Venezuela #VenezuelaAidLive #ElPumaEstáDeVuelta #ElPumaIsBack