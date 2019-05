Pedro Capó trae su ‘calma’ a Miami

Ningún artista en la música latina, o cualquier otro género ha tenido un año tan inesperadamente inmenso como Pedro Capó. El cantautor causó una verdadera revolución con su canción Calma, que es hoy en día un himno a los días de playa, donde se puede “curar el alma”.





El artista, heredero de la dinastía de artistas puertorriqueños Capó, se presenta este viernes en el The Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater con un show que recoge su carrera de más de una década, que incluye sus éxitos como Para ayudarte a reír, Vivo, Libre y obviamente el fenómeno musical del momento, el remix de Calma con Farruko y Alicia Keys.

Pero Capó, quien lleva años viviendo en Weston, quiere que sea mucho más. “Va a ser una fiesta en la que quiero que el público viva conmigo el gran momento que estoy viviendo”, nos dijo entre ensayos y con ganas de arrancar su gira en la ciudad. “Vamos a gozar juntos”.

A sus 38 años, el artista nacido en Puerto Rico y criado entre la isla, Europa y Estados Unidos, tiene un currículum extenso que incluye un exitoso paso por el teatro musical, protagonizando obras como The Sweet Spot, Shut Up And Do It y Paraíso Travel, dirigida por Simon Brand y protagonizada por John Leguizamo. También ha triunfado como compositor. Es el talento detrás de éxitos como La mordidita y Disparo al corazón, de Ricky Martin.

Su experiencia le ha preparado para vivir la locura desatada con Calma, que hoy supera los mil millones de visualizaciones en YouTube. Aun así, reconoció que “me emocioné” cuando se enteró de que la cantautora estadounidense Alicia Keys estaba interesada en sumarse al fenómeno de la canción.

“Ella estaba en Cancún y pasó el fin de semana oyendo Calma. Yo estaba en Barcelona [España] cuando me dijeron y no lo podía creer”, recordó.

“Es una mujer llena de luz”, dijo Capó sobre Keys. “Además, es muy humilde. Fue una gran experiencia hacer el video con ella”.

También promete que el público de Miami que lo acompañe en el inicio de su gira Calma en Miami vivirá una gran experiencia. Capó ha preparado un show estará lleno de música, magia y celebración de la vida. Tiene además un interés especial en crear una noche inolvidable. En el público estarán sus tres hijos Jahvi, Bobby y Salvador.

Pedro Capó tiene tres nominaciones a Premios Juventud y se prepara para participar como director artístico de la segunda temporada del reality de Univision La reina de la canción.