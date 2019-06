Kany García confiesa que seduce a hombres famosos de madrugada

Con su voz, su guitarra y la colaboración de grandes de la música latina, García sacó su disco Contra el viento, un título que para ella representa su compromiso con “la autenticidad en mi música”. el Nuevo Herald.

Fito Páez y Joaquín Sabina cayeron rendidos ante los encantos de Kany García. El argentino después de un concierto; el español después de una cena navideña en su casa. Ambos a altas horas de la madrugada.

Así nos lo contó la cantautora puertorriqueña, emocionada y orgullosa del resultado de esa unión.

“Esas son las cosas que pasan entre artistas a la 1 de la mañana”, dijo con picardía García, de 36 años, quien tiene un encanto que seduce tanto a hombres como a mujeres. La lista también incluye a su compatriota Tommy Torres, las mexicanas Natalia Lafourcade y Thalía, las colombianas Sofía Vergara y Natti Natasha, y hasta la legendaria argentina Mercedes Sosa.

Con su voz, su guitarra y la colaboración de estos grandes de la música latina, García sacó su disco Contra el viento, un título que para ella representa su compromiso con “la autenticidad en mi música, que defiendo a toda costa y contra quien sea”. Es su tercer álbum en tres años y el que más representa la propuesta artística de la cantautora, cuya carrera parece más bien tener el viento a favor.

Así, después de conocer a Sabina una madrugada en Miami y haberlo enamorado con su voz y su guitarra hasta el punto que le abrió las puertas de su residencia en España, logró que el ícono de los cantautores de habla hispana le regalara el arte para el disco. “En su casa hay arte por todas partes. En todas las paredes, el baño. Es una belleza. Y cuándo pregunté quién era el artista, resultó que era el propio Sabina. Otra vez de madrugada le pedí si me hacía la portada del disco y me dijo que sí. Un privilegio”, relató García.

La historia con Páez es igual de encantadora. En un after party después de un concierto del argentino, “terminé con una guitarra en las manos. Él me pedía más y más canciones. Al final me dijo que teníamos que hacer algo juntos. Fue increíble”, contó. El resultado fue la canción Las palabras.

Su colaboración con Tommy Torres, a quien llama “hermano”, viene de años y se transformó en el gran éxito Quédate, cuyo video tiene más de 23 millones de visualizaciones en YouTube, un número nada despreciable para una balada romántica con cinco meses en la plataforma.

Antes de cada una de las 11 canciones del disco se escucha la voz de mujeres admiradas por la artista. “Se me ocurrió una noche después de que escuché una entrevista con Sofía Vergara hablando de su marido”, indicó García. “Me puse a buscar grabaciones así, que me inspiraran y les pedí a estas increíbles mujeres que me lo grabaran y con gran generosidad me dijeron que sí”.

El resultado es una especie de poesía con voces conocidas. Como todo lo que hace Kany García, la amalgama de voces y música resulta mágica. También lo es su colaboración con Natalia La Fourcade en Remamos.

Kany García ha dejado atrás el revuelo que causó cuando anunció que era gay, aunque sigue comprometida a apoyar a todos los que sufren injusticias. “Por ellos hay que luchar”.