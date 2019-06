La reina de las telenovelas mexicanas Edith González muere a los 54 años

Las últimas fotos de Edith González en Instagram La actriz mexicana Edith González murió en la madrugada del jueves 13 del 2019 luego de una batalla de casi tres años contra el cáncer de ovario. Up Next × SHARE COPY LINK La actriz mexicana Edith González murió en la madrugada del jueves 13 del 2019 luego de una batalla de casi tres años contra el cáncer de ovario.

La actriz mexicana Edith González ha muerto a los 54 años después de una ardua batalla contra el cáncer. La estrella, que desde niña había engalanado las telenovelas desde Televisa, TV Azteca y Telemundo, falleció la noche del miércoles en Ciudad de México.

González enamoró a los mexicanos cuando era una niña, al sorprender en el papel de Cosette, en la telenovela Los miserables, de 1973. Desde entonces no paró de trabajar en producciones exitosas como Los ricos también lloran y Rosa Salvaje. Pero ningún papel la hizo tan icónica en su país y toda Latinoamérica como el protagonizado con el también fallecido Eduardo Palomo de la versión de 1993 de Corazón Salvaje.

Desde entonces y por dos décadas no dejó de encabezar elencos de telenovelas como Salomé, Mujer de Madera y su inolvidable Doña Bárbara.

La última telenovela que protagonizó fue Eva la trailera, grabada por Telemundo en Miami.

A mediados de 2016, poco después de terminar las grabaciones, fue diagnosticada con cáncer de ovario agresivo en etapa IV. La actriz hizo pública su enfermedad en ese entonces. Dio entrevistas, se presentó con su cabeza rapada y se arropó en el cariño de su industria y sus fans, que sumaron sus fuerzas a las de sus seres queridos. A mediados de 2017 aseguró que su cáncer estaba en remisión y cerró la puerta a su vida privada.

Sin embargo, desde hace unos meses habían comenzado los rumores de que algo andaba mal nuevamente con su salud. González volvió a usar pelucas, se veía extremadamente delgada. Ella lo negó.

“No se puede desmentir algo que no es cierto, se puede decir simple y sencillamente que no pasó, porque esto no se puede desmentir, se desmiente algo que fue cierto y ya se dice que no fue cierto. Algo que no pasó, pues no pasó y ya”, afirmó en una entrevista cuando le preguntaron si le había regresado el cáncer.

Aún se desconoce de qué murió. Se ha anunciado oficialmente su fallecimiento, pero no la causa. González deja a sus padres, su hija Constanza de 14 años, su esposo Lorenzo Lazo y su hijastra Lorenza.