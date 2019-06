Siguen los despidos en la TV en español, esta vez no en Telemundo ni Univision

View this post on Instagram

Termino una etapa en mi vida profesional de vital importancia y crecimiento llegue a @canalestrellatv sin ningún conocimiento en cuanto a la animación de la mano de @rubenfilms_ quien vio en mi más que un actor... hoy gracias a eso tengo otra herramienta de trabajo y la prueba de que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Todos en esta imagen aportaron cosas buenas y me formaron como conductor fueron 310 programas de los cuales con orgullo digo estuve en 309 porque cuando algo te llena y apasiona no hay excusas. Ustedes por 1 año y medio fueron mi Familia. Dios nos envuelva a todos con su Bendición. @buenosdiasfamilia gracias infinitas.