Personajes gay de Univisión tendrán nueva película y serie del venezolano Leonardo Padrón

View this post on Instagram

Así se vio por televisión el anuncio de la sorpresa que le teníamos preparada al fandom de las #juliantinas: !viene la película, y luego la serie! Esto ocurrió esta mañana en @programahoy en @televisa! El anuncio lo hicieron las propias actrices @barbara_lopez21 y @macabeso junto con los productores @bardasano y @billyrovzar Se vienen muchas cosas buenas sobre esta historia que ha sido tan bien recibida por una audiencia tan numerosa, fiel, consecuente y apasionada. ¡Gracias por tanto apoyo! Noten que ya hay una página creada www.juliantinalapelicula.com donde podrán aportar sus ideas, criterios y sugerencias sobre este gran proyecto que ya acaba de nacer con todas las de la ley. @wstudiosoficial @thelemonstudios @programahoy @televisa @televisa_espectaculos