La guerra de la comida entre Telemundo y Univisión tiene un ganador

Instagram de Gaby Espino, Familias frente al Fuego.

Telemundo y Univision están combatiendo fuego con fuego. Las dos cadenas más importantes de la televisión en español de Estados Unidos tienen programas de competencia de cocina en el horario estelar de los domingos.

Después de la primera batalla del domingo pasado entre MasterChef Latino y Familias frente al fuego, ya ha emergido un ganador.

Según mediciones oficiales de audiencia, Telemundo, con MasterChef Latino, logró el primer lugar, con un 55% de los adultos entre 18-34 (167K vs. 108K), 40% de adultos entre 18-49 años ( 343K vs 245K) y el 36% entre televidentes en total (758K vs. 559K).

El programa, conducido por Gaby Espino, ya ha entrado en su etapa final.

Este domingo dos de los seis concursantes —John Pardo, Dubraska Wawi, Dennis Escalante, Javier Seañez, Aurelio Rojas y Lauren Arboleda— serán eliminados. El premio final es de $100,000.