Hija de Chiquinquirá Delgado y Daniel Sarcos se estrena como reportera en Despierta América

View this post on Instagram

Abrumado de amor y orgullo!!! Ahora si puedo decir que encontré a mi conductora preferida #carlotasarcos entrevistando esta mañana a su mamá en @despiertamerica Espero sepan entender: @Maite Delgado @vivigibelli @rasheldiaz @adamarilopez @anamariacanseco @azucenacierco @alessandraville @hony_estrella @ibelkaulerio @elitop_ @lizablancog @aileenmujica @yokastadiazrd