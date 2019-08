El Puma saca su primera canción tras el trasplante y mete en el video a quienes salvaron su vida

View this post on Instagram

Al lado de mi amada esposa, siento que el cielo es el límite. Gracias a sus millones de oraciones, esta voz vuelve a cantar. Deseo retribuirles con algo muy especial que les compartiré este jueves 8 a través de @despiertamerica por @univision, y de mi canal de YouTube el viernes 9. Los invito a suscribirse a través del enlace en la BIO. ¡Y no olviden activar las notificaciones! Dios los Bendiga. #AgradecidoTour #ElPumaEstáDeVuelta