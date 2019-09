Reclamos del público por nuevo show de Ana Patricia son una lección para Univision

View this post on Instagram

Así comienza @EnamorandonosUsa Gracias a todos los que nos acompañaron con su sintonía esta noche espero les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo es un honor para mi trabajar a lado de tremendo profesional como lo es @RafaAraneda me siento feliz de poder crecer laboralmente y aprender tanto de Él. Los esperamos mañana en vivo nuevamente por @Unimas a las 7pm 6c