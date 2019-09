Alejandra Espinoza revela lo que debe tener todo concursante de ‘reality TV’

Alejandra Espinoza nos habla de ‘La Reina de la Canción’ por Univision La conductora y actriz Alejandra Espinoza sobre su experiencia con Daddy Yankee, Natty Natasha, Pedro Capó y Sergio George en el reality de Univision 'La Reina de la Canción'. Up Next × SHARE COPY LINK La conductora y actriz Alejandra Espinoza sobre su experiencia con Daddy Yankee, Natty Natasha, Pedro Capó y Sergio George en el reality de Univision 'La Reina de la Canción'.

Alejandra Espinoza es una de las profesionales de la televisión en español que más experiencia tiene en los programas de concursos de la llamada reality TV. La conductora y actriz mexicana comenzó su carrera al convertirse en la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina en 2007 y desde entonces ha estado ligada a este tipo de show.

En estos momentos es la conductora de la segunda temporada de La reina de la canción, el primer programa caza talentos que incluye a concursantes únicamente del sexo femenino y le preguntamos sobre cómo difiere esta experiencia con solo mujeres cantantes, a otros shows en los que ha participado como La banda.

“La única diferencia es en el trato, en lo psicológico”, nos contó. “En el resto es lo mismo. Mucho trabajo, mucha pasión y mucha disciplina”.

Lo que sí no se esperaba es la forma en la que Daddy Yankee, productor ejecutivo del programa, “atiende a cada detalle”. Espinoza contó como un día me llamó y “me preguntó cómo me sentía, cómo veía las cosas y me sorprendió mucho, porque uno ve a Yankee tan grande, tan importante, y es lindo ver como se preocupa por la conductora de su programa”.

Agregó que el resto de los artistas jueces y mentores de La reina de la canción, que incluyen a Natti Natasha, Pedro Capó, Sergio George, Joss Favela y Olga Tañón, “son muy positivos. Les dan muy buenos consejos a concursantes, que les van a servir si quieren regresar a concursar”.

Después de haber visto desde dentro tantos programas de ese tipo, Alejandra Espinoza tiene claro cuáles son los requisitos para poder salir adelante en un concurso en televisión. “Tienen que tener humildad, porque se necesita en esta industria. Las ganas, porque si no tienes ganas te quedas atrás”, indicó. ¿Cómo ganar”, para ella eso depende del gusto del público.

La reina de la canción comenzó el domingo pasado. Está en el horario estelar de las 8 p.m. Durante las próximas dos semanas veremos las audiciones. Luego quedarán las seleccionadas finales y ahí empieza de lleno la competencia.