Hija de José José anuncia homenajes, mientras la guerra entre los hermanos empaña el legado del cantante

Las reacciones a la muerte de José José han sido tan conmovedoras y cálidas como lo era el artista en vida. Sin embargo, la guerra entre sus tres hijos, Marysol, José Joel y Sarita, ha empañado el legado del artista, al que conocimos como El Príncipe de la Canción.

La situación es tristísima. Marysol y José Joel llevaban meses reclamando ante los medios que no conseguían ver a su papá. No lo lograron en vida. Tampoco en muerte hasta ahora. Más de 48 horas después de la muerte de José José, sus hijos mayores aseguraban que no habían tenido acceso a los restos de su papá, a pesar de que se trasladaron desde México, donde viven, hasta Miami, donde falleció el artista.

En vez de ver las esperadas escenas de unión entre hermanos en duelo, lo que se ha producido es una guerra de declaraciones digna de una telenovela. José Joel y Marysol han hablado con la prensa en la calle, frente a una funeraria, la policía y hasta el hospital en Homestead donde murió José José.

“La señora (la esposa de José José, Sara Salazar), ni la niña (Sarita) no han sido del todo comunicativas. Pude hablar ayer con Sarita, mi hermana que es la que me dio la nota y de ahí ha sido muy a cuentagotas”, declaró José Joel a la prensa local, mientras buscaba con su hermana mayor el cuerpo de José José. “No entiendo por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, que quede muy claro, no estamos en ningún momento ni peleando el dinero, ni la herencia, ni mucho menos. No nos interesa”.

Sarita, por su parte, ha concedido organizadas entrevistas tanto a Telemundo como a Univision. Comenzó con una dolorosa llamada con María Celeste Arrarás el propio sábado en la noche, en la que reveló las últimas palabras de José José. También habló con Primer impacto y apareció ante las cámaras con María Celeste para Al rojo vivo.

Entre sus declaraciones se han destacado tres cosas: Que ella tampoco tiene acceso al cuerpo de su padre, ¿será que necesita una autopsia?, que prepara homenajes en Estados Unidos y en México y que en el futuro tendrá una carrera artística. Según Sarita, se lo prometió a su papá en el lecho de muerte.

“Pueblo de México, lo llevaremos a México para que puedan despedirse de él”, indicó Sarita en un mensaje oficial. “Les garantizamos que lo podrán velar. Les pedimos perdón por el silencio”.

Extraoficialmente se ha hablado de que los actos fúnebres comenzarían el miércoles o jueves.