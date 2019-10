Gloria Trevi asegura que demostrará algo muy importante en su concierto en Miami

Gloria Trevi y Karol G. en su gira Diosa de la noche, que se presenta este viernes 4 de octubre en el American Airlines Arena. Cortesía Gloria Trevi

Gloria Trevi regresa este viernes a Miami con su gira Diosa de la noche, un espectáculo de unas tres horas, en el que comparte el escenario con la reggeatonera colombiana Karol G. Las críticas del show y los comentarios de los asistentes en las redes sociales han dado cuenta de un espectáculo lleno de color, momentos intensos, recuerdos conmovedores y mucha inspiración.

“Todo eso se lo voy dar a mis fans en Miami”, nos dijo La Trevi, quien asegura que el Sur de Florida es uno de los lugares del mundo donde se siente más cómoda. “Sin embargo, quiero demostrarles algo que no ha sido fácil, pero que sé que ustedes allí lo van a apreciar mucho”.

Entre risas, la estrella mexicana explicó que se refería al perreo. Al inicio de su gira con Karol G. las diosas provocaron más de un meme cuando bailaron juntas su éxito Hijoepu*#.

“Se burlaron de mí hasta que se cansaron. Qué no sabía perrear, que con mi cuerpo no podía hacer eso”, contó la cantautora mexicana. “Me dio mucha risa, pero como yo soy perfeccionista, decidí que tenía que arreglarlo, así que le pedí a Karol que me diera lecciones. Quiero que Miami me diga si lo estoy haciendo bien, porque creo que ya aprendí”.

Quizá los que se burlaban de Gloria Trevi en las redes tenían un problema con una mujer de más de 50 bailando reggaeton en un leopardo, porque mal no lo hacía. Y es que La Trevi no deja nada al azar, un hábito que mantiene desde hace 15 años, el mismo tiempo que tiene fuera de la cárcel con su hijo Ángel Gabriel en brazos, el mismo que prepara su lanzamiento como cantante en unas semanas.

Con la determinación que le permitió recuperar una carrera destrozada y que la mantiene hoy en la cima de las mujeres latinas de la música, Trevi preparó un espectáculo realmente impresionante, en el que hasta algunos en el público son parte del entretenimiento.

“He visto niños vestidos como yo y hombres y mujeres que me imitan con trajes de la misma calidad que los míos. Hasta me dan ganas a veces de bajarme del escenario a preguntarles quién les hizo la ropa”, aseguró.

Pero lo más importante, aseguró la artista, es que el público sale energizado y convencido de que tiene fuerza para sacarle lo mejor a la vida.