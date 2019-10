México espera a José José a partir del lunes

View this post on Instagram

I was crying to have you in my arms. I love you and honor you forever, my father. //Lloraba de las ganas de tenerte entre mis brazos. Te amo y te honro para siempre mi padre @josejoseoficial ! #dad #daddy #daddysgirl #papa #papi #loveyou #loveyoudad #teamo #teamopapa #father #fatheranddaughter #josejose #singer #songwriter #music #musica #cantante #elprincipe #elprincipedelacancion #marysolsosa #padreehija #instagram #picoftheday #instapic #tuesdaynight #night #dinner #mexicocity #mexico #cdmx