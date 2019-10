‘Maleficent’ gana en la taquilla, pero el mejor personaje no es el de Angelina Jolie

El actor Chiwetel Ejiofor durante la presentación de “Maleficent: Mistress of Evil” en el teatro El Capitan, el 30 de septiembre en Hollywood, California. Getty Images for Disney

El primer fin de semana de Maleficent: Mistress of Evil, la película protagonizada por Angelina Jolie y segunda entrega de Disney de Maleficent, sacó al Joker del primer lugar en la lista de los filmes más taquilleros. Es un buen cambio. Aunque se trata de una producción que también tiene un fuerte mensaje político, lo hace al estilo Disney, con tanta suavidad que es hasta posible que no te des cuenta.

Uno de los que tiene a cargo el mensaje es el personaje de Conall, interpretado por el actor británico Chiwetel Ejiofor. Se trata del líder de una especie de hadas a la que pertenece Maleficent o Maléfica, como la conocemos en español.

Conall es un ser pacífico, que cree que las cosas se arreglan hablando. Ejiofor nos aseguró que él opina exactamente lo mismo. “Yo creo que siempre se debe hacer todo lo posible para encontrar una salida pacífica a los conflictos. Me opongo a la violencia”, nos dijo el actor y cineasta. No es que no conozca los efectos de la violencia, sino justamente porque los tiene hasta marcados en su piel, que usa el cine como una herramienta para crear un mundo mejor.

Sus padres tuvieron que emigrar de su natal Nigeria para escapar de los horrores de la guerra. A los 11 años, durante una visita a Lagos, un camión chocó contra el auto en el que viajaba con su padre. El accidente lo dejó huérfano y con cicatrices en la cara y en los brazos que son más que visibles tres décadas después. “Para mí es importante inspirar a partir de la esperanza”, afirmó. Por eso las dos cintas que ha escrito y dirigido son sobre jóvenes que logran cambiar su mundo. Una de ellas, The Boy Who Harnessed the Wind, está en Netflix. La otra, The Short and Tragic Life of Robert Peace, la podremos ver en 2020.

Conall es su segundo personaje con Disney este año. Ejiofor prestó su voz al malvado Scar en The Lion King. Pero si se te hace conocida su cara, probablemente sea por su magistral actuación en la película 12 Years a Slave, de 2013, por la que fue nominado al Oscar.

“Para mí Maleficent representa una lección sobre la importancia de darle el beneficio de la duda al otro”, indicó. “Yo viví eso de ser el otro cuando era pequeño. Conozco bien la necesidad de que la sociedad deje de temer a la gente que viene de otra parte y no luce como ellos”.

Lo que le permitió navegar el racismo y el acoso fueron las lecciones de su madre. “Siempre la vi afrontar eso y cualquier adversidad con mucha dignidad”, dijo.

Esa cercanía con su madre le enseñó a admirar y respetar a las mujeres. Por eso le gusta cuando definimos a Maleficent Mistress of Evil como una película post-feminista, en la que tanto heroínas como villanas son mujeres. “Fue un honor compartir el proyecto con Angelina, Elle Fanning y Michelle Pfiffer, y que juntos demos un mensaje, tan necesario, de unidad e igualdad”.