La variedad escénica en la próxima temporada del Adrienne Arsht Center

Una escena de ‘Madama Butterfly’ con la soprano Kelly Kaduce y el tenor Marin Nusspaumer.

Miami no solo ha crecido en altura con sus imponentes edificios de cristales en la avenida Brickell y ahora en el centro de la misma ciudad. También ha crecido en cultura, con numerosos teatros y salas en las que se representan conciertos, danza, cantos, y diversos espectáculos.

Al diseñarse el Adrienne Arsht Center y quedar terminado en el año 2006, cuando se abrió al público con la asistencia de luminarias de las artes y la política, se tuvieron en consideración varias compañías de alta cultura en Miami, establecidas en la zona para todo el sur de la Florida. Para albergar estas representaciones se construyeron dos teatros principales: el Knight Concert Hall para las orquestas principalmente, y el Ziff Ballet Opera House, para ballets y óperas, comedias musicales y teatro.

Las compañías que operan de modo permanente en el Ziff son la Florida Grand Opera, FGO, fundada en 1941 por Arturo di Filippi, la más antigua organización de artes escénicas en la Florida, y la séptima más antigua en Estados Unidos, cuya directora es Susan T. Danis. Y el Miami City Ballet, MCB, fundado en 1985 por Toby Lerner Ansin, con Edward Villella como director artístico, con residencia en Miami Beach, cuya directora artística es actualmente la bailarina cubanoamericana Lourdes López.

Otra empresa de factura local que comenzó en 1989, fundada por el Maestro Manuel Ochoa, y que ahora dirige magistralmente Eduardo Marturet, se estableció en el Knight Hall, y es la Miami Symphony Orchestra, MISO. También en esa sala, la New World Symphony, NWS, que tiene su casa propia en Miami Beach, pero también trae conciertos al Arsht. Se fundó en 1987 por Michael Tilson Thomas, con la cooperación financiera de Ted Arison, dueño de Carnival Cruise Lines.

Además, hay una sala más pequeña, el Carnival Studio Theater, donde se escenifican extraordinarios eventos, como el Festival Internacional de Teatro que pronto volverá a escena en el mes de julio, dirigido por Mario Ernesto Sánchez; y el Festival de Cante Flamenco, que dirigen Celia y Paco Fonta, a fines de agosto, y muchas otras compañías invitadas.

Esta próxima temporada 2019-20 la FGO se va a lucir con tres óperas absolutamente divinas, que todos los aficionados y los no aficionados desearán ver, porque son esenciales. La preferida es Don Giovanni. Y ¿por qué? Porque su creador Wolfgang Amadeus Mozart entendió perfectamente el mito de Don Juan tal como fue creado en el siglo XVII, la de El burlador de Sevilla, atribuido a Tirso de Molina, no la versión romántica y dulcificada del XIX de José Zorrilla. Por eso en esa ópera se ve que Don Juan no solo engaña a tres mujeres de la obra en sí, sino que se alude desde el principio al que es un burlador de gran cuantía, miles de mujeres ha conquistado y traicionado. Ese es el personaje diabólico y a la vez fascinante que nos entrega Mozart con una música radiante. En el rol principal estará el bajo barítono norteamericano David Pittsinger, reconocido por sus representaciones dramáticas en teatros internacionales.

En segundo lugar, Madama Butterfly, de Puccini, con una música esplendorosa, un exotismo ambiental, pero también el atractivo de la deshonra, la desdicha, la desolación. Y Rigoletto, de Verdi, una obra de su madurez sobre el jorobado bufón que debe defender su honra. Luego un estreno interesante de Domenico Cimarosa, Il Matrimonio Segreto.

El Miami City Ballet vuelve la próxima temporada con una reedición del clásico ballet completo Don Quijote, que los aficionados admirarán, porque es uno de los que más entretiene por su variedad de cuadros, su comicidad y su bellísima coreografía original de Petipa, con música de Minkus. Habrá otros ballets más contemporáneos, el del eterno George Balanchine que será un debut para esta compañía: Firebird. Más otros de reconocidos coreógrafos, como Justin Peck, Rodeo: Four Dance Episodes, con 15 bailarines masculinos.

El New World Symphony con casa propia en Miami Beach, viene al Arsht tres veces en la próxima temporada con directores invitados y Michael Tilson Thomas, el director permanente de la NWS, dirigiendo a Gil Shaham al violín tocando a Brahms en octubre. Se destacará para los hispanos el director invitado Juanjo Mena, de origen vasco, que dirigirá la orquesta con Jean-Yves Thibaudet, al piano, en el mes de enero. En marzo, oiremos a Beethoven y Strauss con el director Christian Măcelaru, y el trío Kalichstein-Laredo-Robinson.

El maestro Eduardo Marturet dirigirá tres conciertos de la MISO en el Knight Concert Hall que serán: Themes and Variations, en octubre, con Ed Calle en el clarinete y el saxofón, y Osvaldo Fleites en la trompeta. El segundo en febrero con el tema de A volar con MISO, que promete sonidos, vistas y sabores que jamás se hayan soñado. El tercero, en mayo, Recomposing Vivaldi and Revisiting Beethoven!, con la soprano Oriana Gutierrez, el narrador Roberto Escobar y el violinista Francisco Fullana.

Una temporada exitosa y variada que ya está vendiendo las suscripciones a ambas sedes del Adrienne Arsht Center.

Adrienne Arsht Center, 1300 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132. 305 949-6722 www.arshtcenter.org Florida Grand Opera. (800) 741-1010 www.fgo.org Miami City Ballet. (305) 929–7010 www.miamicityballet.org New World Symphony. (305) 673-3331. www.nws.edu Miami Symphony Orchestra. (305) 275-5666 www.themiso.org