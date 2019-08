Las galas de las estrellas del XXIV Festival Internacional de Ballet

Karina Moreira y Norton Fantinel del Ballet du Capitole, Toulouse, Francia.

La tradición del Festival Internacional de Ballet de Miami es presentar al final las galas de ballet clásico, con bailarines invitados que representan este arte internacionalmente. También se honra a una persona destacada de la danza por el trabajo de toda su vida y a otra por su función crítica.

“Este año en su vigésima cuarta edición le ha tocado el honor del premio ‘A Life for Dance/ Una Vida por la Danza’ al Maestro de Ballet Wilhelm Burmann”, cuenta Eriberto Jiménez, director artístico de este festival fundado por Pedro Pablo Peña hace 24 años.

Burmann era el más reverenciado maestro de ballet de su era en Nueva York, escribió Gia Kourlas en un artículo de mayo de 2004 en The New York Times. Las estrellas preferían sus clases a las de sus propias compañías, por su habilidad en criticarles sus defectos y mejorar su trabajo técnica y artísticamente.

Este acto se realizará en la Gran Gala de las Estrellas/ Etoiles Grand Classical Gala, el sábado 17, a las ocho de la noche en el Fillmore Miami Beach Jackie Gleason Theater, con la entrega de una estatuilla alusiva al ballet creada por el escultor mexicano David Camorlinga.

Influenciado por el famoso arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, ya que colaboró cinco años con él, este artista se ha contagiado con la universalidad de las ideas, y así ha creado “una barca de Caronte”, “un árbol de la vida”, una “familia” o “la maternidad”. Y al encontrarse con el ballet diseña “la bailarina”, una forma estilizada en metal.

El premio “Criticism and Culture of Ballet / Crítica y Cultura del Ballet” se presentará en la Gala de Clausura de las Estrellas/ Closing Gala of the Stars, el domingo 18 a las cinco de la tarde en el Miami Dade County Auditorium. La galardonada este año es la crítica de danza del Washington Post, Sarah L. Kaufman, quien recibió el Premio Pulitzer de la crítica en el 2010, y ha publicado su más reciente obra en el 2015, The Art of Grace (W.W. Norton and Company).

Jiménez nos advierte que nos fijemos en una pareja, formada por la bailarina italiana Rosa Pierro, principal del Ballet Nacional de Polonia, y András Ronái, del Ballet Nacional de Hungría. “Ella es una linda bailarina, da gusto verla bailar, y él, un muchacho de mucha energía”, comenta el director del Festival. De cuerpo hermosamente musculoso, Ronái hará con Pierro el pas de deux de El corsario, parte de su repertorio (https://www.instagram.com/p/Bxu5AA9gO7F/ ), el sábado, y luego el pas de deux de Giselle, el domingo.

“De Francia nos viene el Ballet du Capitole de Toulouse, aunque la pareja es brasileña, Kamila Moreira y Norton Fantinel, que bailarán Diana y Actaeon, con la coreografía de Agrippina Vaganova”, informa Jiménez. “De Alemania, Marijn Rademaker, ex bailarín principal del Dutch National Ballet, con coreografía propia; y de Brasil, Manuela Vidal y Cicero Gomes, del Ballet do Teatro Municipal do Rio de Janeiro”.

“México se incorpora de nuevo al Festival con la primera bailarina Ana Elisa Mena y el solista Moisés Carrada”, dice Cuauhtémoc Nájera, codirector artístico de la Compañía Nacional de Danza, CND. “Bailarán un ballet del repertorio clásico de la Compañía y a nivel internacional, como lo es Giselle, del que interpretarán el ‘Adagio’ del segundo acto, y Planimetría del movimiento, una coreografía contemporánea de una joven talento, Irina Marcano”.

“Con más de medio siglo de vida y con una codirección al mando, la CND aspira a ser un referente latinoamericano cuya voz sean sus obras, creadores, artistas y bailarines: intérpretes de cualquier obra de repertorio internacional, tradicional y contemporáneo”, declara Nájera. “Y promover la contemporaneidad artística al impulsar la exploración de nuevas expresiones de la danza, ya que la CND apuesta por la transversalidad social y cultural”.

Este año la CND contó con las presentación de una nueva versión de Giselle, basado en la coreografía de Anton Dolin, así como la obra Por vos muero, del reconocido coreógrafo Nacho Duato; además del estreno de la pieza Concierto para violín, de una joven coreógrafa mexicana de gran talento, Yazmín Barragán.

De Estados Unidos, participan varias compañías y entre ellas, la del Milwaukee Ballet, con Musetta’s Waltz, coreografía de Laurent Deschamps, sobre la música de Puccini, interpretada al piano por Isaac Rodríguez, que bailarán Marize Fumero y Arionel Vargas.

“Además, se presentará el crítico de danza Roger Salas el viernes 16 de agosto, por la noche, en el Centro Cultural Hispano de las Artes”, añade Jiménez. “Hablará acerca de la reacción de los teatros nacionales europeos, por las acciones sobre los fondos de la Unión Europea”.

olconnor@bellsouth.net

Gran Gala de las Estrellas, sábado 17, 8 p.m., Fillmore Miami Beach Jackie Gleason Theater; Gala de Clausura de las Estrellas/ Closing Gala of the Stars, domingo 18, 5 p.m., Miami Dade County Auditorium. Entradas: $35 - $65. www.internationalballetfestival.org o en la taquilla de los teatros en persona, o www.Ticketmaster.com 1-800-745-3000