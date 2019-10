Meme Solís, mensajero de la auténtica tradición cubana

Los íconos de la música cubana Meme Solís y Rosita Fornés, en una foto del 19 de octubre del 2019. pportal@miamiherald.com

Según el científico Richard Dawkins, un meme es una unidad cultural aprendida o asimilada que no se transfiere genéticamente, sino por la convivencia social. Y Meme es el nombre o apodo familiar de José Manuel Solís, el gran compositor popular cubano, cuyo talento descubrió Olga Guillot cuando él tenía 14 años. Ese apodo lo siguió usando en su carrera artística de gran éxito en sus años jóvenes en Cuba. Y con el mismo nombre salió al exilio, al que le fue difícil llegar, porque le coparon la salida por 17 años.

Lo que aprendió Meme en la Cuba de la República, y transmite con su arte ha sido la generosidad, la libertad de pensamiento, el agradecimiento y el amor. Todo eso es su gran inspiración, aspectos culturales que caracterizaban al cubano, antes de llegar Fidel Castro y sus secuaces. Es la intrahistoria de nuestro pueblo.

Meme no pudo salir durante el periodo de los Vuelos de la Libertad a fines de los 60. Le prohibieron la salida y lo castigaron como desertor, trabajando como operario en una fábrica, silenciando su música y su nombre artístico en los trabajos que consiguió después del 70. Él era un ídolo en Cuba, pero le decían a la juventud que solo se podía seguir a Camilo y al Che. Y él conseguía unir a la muchachada con su música, fuera de la política.

El artista siempre declara —y lo hizo el sábado 19 de octubre en el Miami Dade County Auditorium, en su apoteósico concierto por los 60 años de carrera artística—, que le gusta la libertad, y tiene sus propias opiniones. Una frase lapidaria clausuró esa libertad para los artistas, la de Fidel Castro en las “Palabras a los Intelectuales” en 1961: “Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”.

En Cuba se destruyó la moral cívica, que no se habría ajustado jamás a fusilamientos inexplicables, ni actos de repudio inconfesables, ni juicios extemporáneos sin defensores legales que explicaran las razones. Y aunque no lo metieran en la cárcel, a Meme lo cancelaron con un sistema parecido al carcelario, pero alrededor de él.

Y solo se salvó su constante creatividad, que algunos de sus amigos artistas apoyaron, aunque no podían decir que el compositor era “Meme”, sino José Manuel, pero convirtieron sus canciones en grandes éxitos. Una de esas artistas fue Rosita Fornés, la gran vedette cubana desde antaño, que le fue leal. Y que le estrenó en Cuba, cuando él estaba prohibido, Sin un reproche, la misma canción que volvió a interpretar en este concierto.

Una polémica de sentimientos de personas en Miami surgió contra Meme por invitar a la vedette, que siguió representando en la isla todos estos años y también colaboró políticamente. La transformación que hizo el castrismo del cubano se atreve a permear hasta estas costas nuestra libertad de opinar y de escoger a nuestros invitados.

Y es un ejemplo que nos ha dado a todos Meme Solís al atreverse a disentir, como lo hizo en la isla. Ha invitado además a una multitud de artistas que nos procuraron alegría continua, recibiendo la colaboración de un teatro lleno y de pie, mostrando solidaridad.

No solo destacó a Rosita, sino también recordó a la “Señora Sentimiento”, Elena Burke, que lo hizo popular con ¡Qué infelicidad!, y con la concurrencia de su hija Malena y su nieta Lena. Y habló con cariño de Moraima Secada, que fue parte de uno de sus cuartetos. Y recordó a Luis García, que le cantó en la isla Todo te pertenece, y aquí se escuchaba durante los 70 y 80 en sus clubes.

Es que su música nos une. Y su lírica representa los dolores íntimos y los gozos amorosos de sus oyentes. Porque él es un poeta del amor y se lo transmite al público poderosamente.

Finalmente, gracias a muchas gestiones en los medios de prensa españoles, le llegó el nombre del cantante al presidente del gobierno español en 1987, Felipe González, quien gestionó presos políticos en su visita a Cuba, como Gutiérrez Menoyo, y anotó a Meme Solís en ese grupo. Así pudo salir de la isla.

Su personalidad quedará siempre grabada en la historia del arte de Cuba, porque no se sometió a los comisarios ni al realismo socialista que proclamaba el gobierno, y no cejó en trasladar su mensaje musical al extranjero. Aquí puede ser libre para cantar y agradecer a los que lo apoyaron en los tiempos difíciles de su juventud, cuando en Cuba no le fue posible hacerlo.

