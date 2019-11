¿Habrá juicio al presidente de Estados Unidos?

El presidente Richard Nixon se despide antes de despegar desde la Casa Blanca, el 9 de agosto de 1974. Nixon renunció el día anterior después que líderes republicanos del Congreso le informaron que era casi seguro que lo iban a enjuiciar a raíz del escándalo de Watergate. AP

En el candelero nacional está el ogro del impeachment, un juicio político contra un presidente que representa al Partido Republicano y un Congreso con mayoría del Partido Demócrata que lleva a cabo la investigación. Ahora estará a la vista de todos desde este miércoles por la televisión.

Gracias a los fundadores de esta república, tenemos más de un partido político. También concibieron fórmulas para controlar a un ejecutivo que quisiera sobrepasarse en su poder sobre los otros partidos y el suyo mismo. Digo esto, porque fanáticos de Trump actúan a veces como si ellos fueran los únicos con derechos.

Por esa misma razón, cada partido tiene que defenderse muy bien de que no se entrometan de manera ilegal o inapropiada en sus asuntos, especialmente por la persona en el poder que tiene mayores recursos: el Presidente del país. Otro aspecto muy importante en la legalidad de los elegidos por el pueblo es que no digan mentiras. La mentira o perjurio frente a un juez, el Congreso, o el pueblo, puede merecer la cárcel o la dimisión, como en el caso de Richard Nixon.

Impeachment es un juicio político provocado por un cargo de traición u otro delito contra el Estado, falta de integridad, o abuso del poder. Pero aunque hay muchos indicios de que Trump ha cometido uno o más de esos delitos, no todos están de acuerdo en llevarlo a un juicio. El Partido Republicano se opone, para no perder el poder, y algunos del Partido Demócrata también han dudado, quizás porque creen que no tendrá resultados.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Será muy difícil enjuiciar a Trump con un Senado que lo respalda, y que no toma en cuenta las consideraciones morales ni las legales. Lo interesante es que a pesar de todo lo que ha hecho y dicho Trump aún se ve a Joe Biden a la cabeza del Partido Demócrata. Lo que es una sorpresa, vistas las indagaciones de Trump con el Presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky.

Todavía estamos en la etapa investigativa. La presencia de William Taylor, Jr. como primer testigo en las vistas públicas promete tener mucho peso este miércoles, como ha informado Nicholas Fandos, de The New York Times. Taylor fue el diplomático de mayor peso en Ucrania, embajador de 2006 a 2009. En 2019, Taylor estuvo también a cargo de los asuntos en Ucrania. Pero además ha sido Comandante del Ejército y diplomático para gobiernos de ambos partidos. Y lo que ya informó a puertas cerradas es que Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump, fue quien instigó al Presidente a averiguar datos incriminatorios con Zelensky sobre Biden y su hijo Hunter, quien trabajaba para la empresa de energía Burisma en Ucrania.

Lo grave además es que se hizo en forma de soborno. Una cantidad estaba en juego, casi $400 millones que había otorgado el Congreso americano para ayudar militarmente a Ucrania, un país vulnerable frente a la Rusia de Putin, y que Trump había retenido o congelado ex profeso, antes de hacer la llamada a Zelensky. De todos modos creo que solo pedir a un Presidente extranjero ayuda buscando información adversa contra un opositor político es burdo espionaje.

La Presidenta (Speaker) de la Cámara, Nancy Pelosi, no tuvo más remedio que acceder a esta investigación, porque Trump jugó con la respetabilidad de su principal oponente político en el Partido Demócrata. Y las elecciones son sagradas en esta nación.

Eso lo demostró el caso de impeachment contra Richard Nixon por su participación y sus mentiras (cover up) en Watergate, lo que es un ejemplo de la inviolabilidad de los partidos. Nixon ni siquiera involucró a ninguna potencia extranjera, solo se trataba de un robo casero.

Un verano completo en mis vacaciones universitarias lo pasé contemplando en la televisión ese proceso sumamente democrático en que participaron como investigadores ambos partidos. Era otro tipo de Partido Republicano. Porque ningún presidente americano puede ser dictador ni emperador, y Nixon cayó por su arrogancia. Por faltar al decoro que se necesita cuando uno se enfrenta a un partido opositor. Claro que renunció antes de que lo destituyeran. Dudoso que Trump dimita. No tiene esos escrúpulos.

La historia de los pocos juicios de impeachment en esta nación nos demuestra que no solo es la lucha política, sino la estabilidad de un país que no se permite deslices por parte de un hombre al que se le entrega tanto poder.

Ejemplos: los jueces en este periodo de gobierno que han evitado que Trump se extralimite en sus decisiones; la votación el año pasado a la mitad de su mandato, en donde los demócratas ganaron la mayoría en la cámara baja del Congreso; y las elecciones de la semana pasada en Virginia, en donde los demócratas ganaron el control de ambas cámaras de la Asamblea Legislativa, y en Kentucky, en donde el demócrata Andy Beshear ganó la gobernación (aunque el rival republicano no ha reconocido la victoria).

Son todas muestras de cómo limitar el poder de quien se cree todopoderoso.

Correo: olconnor@bellsouth.net.