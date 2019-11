Pérez-Reverte en busca del héroe en la Edad Media

Portada del libro “Sidi” del escritor español Arturo Pérez-Reverte. Alfaguara/Penguin Random House Grupo Editorial

Quiero hacerle una pregunta a Arturo Pérez-Reverte, que quizás responda el domingo por la tarde, en su comparecencia en la Feria del Libro de Miami que el escritor clausura de manera soberana.

Lo merece porque ha triunfado en las letras de ficción, con el Capitán Alatriste, la Reina del Sur, El Club Dumas, y tantas otras novelas, y es periodista de batalla, primero como corresponsal en multitud de guerras, y después como comentarista político. Sus tuits son más interesantes que los de otras personalidades, con un tinte de ironía, y un “no sé qué” de rasgos de opinión provocadores e inquisitivos.

En esta novela de personajes masculinos, apenas hay recuerdos y alusiones a esposa e hijas. Y lo que pregunto es si el autor admira al Sidi (Señor en árabe). Es decir, al que los moros mismos le pusieron el nombre traducido luego a Cid Campeador en castellano, protagonista de su nuevo libro Sidi (Penguin Random House). El que era Rodrigo (Ruy) Díaz de Vivar, héroe castellano del siglo XI, sobre el que se escribió un poema épico en el siglo XII, El Cantar de Mío Cid, muy idealizado, como campeón de las huestes cristianas, batallando bajo la advocación de Santiago contra los moros. Aunque irónicamente había sido un mercenario.

Pero también un héroe, un triunfador. Y Pérez-Reverte se ajusta en parte a la historia real, y en parte busca con su narrativa el ideal mítico que se inventó el poeta del Mío Cid. Ruy Díaz de Vivar hizo pactos con los moros, y lo mismo mataba a moros que a cristianos. Los lugartenientes del Sidi le preguntan por qué se alían con los moros, y es que allí está la paga, les contesta. Pero eso no obvia en la narrativa ciertos conflictos y tensiones entre los guerreros de ambas religiones.

Después de desterrado por el Rey Alfonso VI, de León y Castilla, tiene que vivir en la frontera, y aliarse con quien lo mantuviera a él y a sus huestes. Y sin embargo, en la novela, como en el poema, siempre le es fiel a su rey castellano. Como diría el poeta: “¡Dios, qué buen vassallo! ¡si oviesse buen señor!”

Pérez-Reverte ha dicho en entrevistas televisadas que quiso explorar el carácter del héroe, el porqué de la lealtad. Y se lo va descubriendo al lector. Pinta a sus seguidores, la mesnada, como si fuera la fanaticada de deportistas y artistas del entretenimiento hoy día, pero aquellos estaban dispuestos a luchar y morir por su líder, porque solo había eso: la lealtad y la admiración.

El mismo escritor ha confesado que su obra es del género de los Westerns de John Ford, como Stagecoach (1939), The Searchers (1956), y The Man Who Shot Liberty Valance (1962). Era la vida que llevaban los que vivían en la frontera.

Un siglo más tarde, en época de cruzadas, se reescribe la historia para cumplir con los objetivos políticos, al igual que siempre se ha hecho. Pero en esta novela algunos moros parecen ser más nobles. Hay admiración a veces por el personaje del rey de la taifa de Zaragoza, Yúsuf al-Mutaman, un agareno, o aplatanado, con cuya hermana está dispuesto el Cid a tener un encuentro íntimo, pero sobre todo por quien está dispuesto a guerrear y en quien confía. El Sidi recitaba algunos pasajes del Corán y rezaba el pater noster, antes de empezar la batalla en la novela, lo que podría ser un anacronismo.

Pérez-Reverte ha criticado públicamente la ingenuidad de los que aceptan en sus ciudades a los musulmanes con su ley Sharía. Es la Tercera Guerra Mundial, ha escrito. “Es la guerra santa, idiotas”, avisó en XLSemanal (09/1/2014). En la narrativa, Mutaman también rechaza la Yihad.

Y hay otro aspecto político de hoy, la cuestión catalana, que se refleja en la novela con una visión crítica del Conde de Barcelona, Berenguer Remont II, quien rechaza al Cid —esto es histórico— cuando este le ofrece sus servicios, usando una frase despectiva: son unos “malcalçats” (mal calzados). Y uno se pregunta por qué pinta al personaje catalán como un esnob. Es uno de los episodios conflictivos de la novela.

En escritos periodísticos, Pérez-Reverte ha rechazado la actitud independentista de Cataluña. Dice que se educó a los niños de tal manera que los ha llevado a creer en esa independencia, que destruiría a Cataluña y también desmembraría a España.

Los escenarios son heroicos y de superior belleza, así como los castillos. Así que ya esperamos su presentación televisiva. Sin embargo, la narración no llega a Valencia, que es donde El Cid consigue su mayor triunfo. Y Pérez-Reverte dice que no quiere hacer otro volumen que lo cuente. A ver si lo convencemos.

Arturo Pérez-Reverte, domingo 24 de noviembre a las 6:30 p.m., en Chapman Conference Center (Edificio 3, segundo piso. Hay que reservar en la Internet.)

