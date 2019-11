‘El Cascanueces’, magia para los niños, encantamiento del público 

Es de nuevo ese tiempo del año que los niños esperan, porque habrá vacaciones de Pascuas, juguetes de Santa Claus, comidas dulces y sabrosas, y El Cascanueces. Ese fabuloso ballet que inspira a soñar lo mismo a niños que a mayores, y que se identifica con el árbol de Navidad, al centro de la fiesta que le ofrecen sus padres a Marie (y en otras versiones, Clara), la ahijada de un mago superpoderoso, Herr Drosselmeyer, que le regala un cascanueces de juguete.

Después de la fiesta es cuando comienza la aventura. Marie se queda dormida, y el cascanueces se convierte en un joven príncipe. Primeramente se enfrentan a una invasión de ratones gigantescos contra los que él debe batallar con su propio ejército de soldaditos de juguete (en la versión original son de jengibre). Luego es un viaje al país de las nieves y terminan en el reino de los dulces, donde danza el hada garapiñada, y hay varias danzas representando dulces de diversos países. Todo con algunas de las melodías más memorables de Chaikovsky.

Varias compañías de ballet escenifican cada año El Cascanueces. El Miami City Ballet sigue la coreografía especial de George Balanchine, que hace hincapié en la participación de los niños, 70 estudiantes de la escuela de la compañía en un reparto de más de 100 bailarines. También escogen a dos bailarinas jóvenes entre las niñas para interpretar el rol de Marie. Este año han sido Kiara McDonald, de nueve años, y Mía Zaffaroni, de 10 años de edad. Las llamaremos Kiara y Mía, en las respuestas que dieron en una encuesta que les hicimos para apreciar el ballet desde su punto de vista, el cual comenzará sus funciones en el Adrienne Arsht Center el 13 de diciembre y hasta el 29, incluyendo Palm Beach (https://www.arshtcenter.org/en/Tickets/Calendar/2019-2020-Season/Miami-City-Ballet/The-Nutcracker/)

¿Qué impresión les causó conseguir bailar el rol de Marie?

Kiara respondió: “¿Es verdad? ¿Estás segura?”

Mía nos dijo: “Cuando me enteré me sentí abrumada por las emociones, sin habla, feliz, emocionada, y por supuesto ansiosa. Lo que más recuerdo fueron las lágrimas de felicidad de mi mamá. La abracé y a todos mis amigos por un largo tiempo, y de pronto caí al piso por tanta emoción”.

¿Es posible que ocurra esto en la vida real, o has tenido sueños o pesadillas de este tipo, y cuán difícil te será hacer este papel?

Kiara: “No en la vida real, pero en sueños todo es posible. El rol tiene muchos pasos y expresiones faciales que he tenido que aprender, pero me encanta el reto”.

Mía: “Sí puede ocurrir. ¿Por qué no? Soy una soñadora y El Cascanueces es un mundo de pura imaginación, aventura, bravura y coraje. Me identifico mucho con el carácter de Marie, soy así, determinada, espontánea y llena de preguntas. El trabajo es fuerte, recordando todas las combinaciones en el rol, pero al final del día, disfruto mucho estar metida en el personaje, que siempre he querido interpretar”.

¿A qué aspiras al bailar esta parte del espectáculo?

Kiara: “Nunca he experimentado la nieve, así que ansío llegar a la escena en que cae la nieve”.

Mía: “Estoy pensando en el momento en que le tiro un zapato al Rey de los Ratones. Y, sobre todo, en el honor que sentiré al compartir el escenario y bailar con mis inspiradoras Tricia Albertson y Katia Carranza, bailarinas principales del MCB”.

¿Cómo deseas que la audiencia reaccione ante el espectáculo?

Kiara: “Que la audiencia se adentre en el mundo de la historia”

Mía: “Aspiro a traer la magia del Cascanueces a la audiencia para que crean en la historia y recuerden a Marie como una heroína, una niña valiente que no tuvo miedo”.

Dos maravillosas bailarinas que con sus respuestas representan a todas las jóvenes estudiantes de ballet de las diferentes compañías de Miami.

Pero el ballet fue originalmente escrito y programado por Marius Petipa, y entre las compañías de ballet que lo representan fielmente está la Thomas Armour Youth Ballet, en la que enseñaron la cubana Martha Mahr, y ahora la que fue primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba Rosario Suárez, “Charitín”, que es parte de la producción de este espectáculo.

La directora actual Ruth Wiesen nos informa que, como todos los años, bailarán El Cascanueces en el Miami Dade County Auditorium. Esta compañía se asocia con el New World School of the Arts para su función, especialmente en los roles principales, y tiene un total de 140 bailarines en escena. Primeramente serán tres funciones para los estudiantes de escuelas, con todos los asientos vendidos, y luego una pública, el 7 de diciembre a las 7 de la noche. Es muy recomendable.

Una compañía originalmente cubana y una de las más antiguas en Miami es la de Ballet Etudes, que este año, en su aniversario cuadragésimo quinto, bailará El Cascanueces en el Miramar Cultural Center (23 Civic Center Place, Miramar, Fl.) el 20 de diciembre a las 8 p.m., y el 21 de diciembre a las 5 p.m.

Y además, podremos ver la versión coreográfica del Maestro Vladimir Issaev, originalmente de Rusia y luego de Venezuela, y ahora director artístico del Arts Ballet Theatre of Florida. Sus funciones se celebrarán el viernes 6 de diciembre, y sábado 7 a las 7 de la noche, domingo 8 a las 3 de la tarde en el Aventura Arts & Cultural Center (3385 NE 188th Street Aventura). Y el sábado 14 de diciembre a la 1 p.m. y a las 7 p.m., y domingo 14 a las 3 p.m. en el Parker Playhouse, (707 NE 8th St, Fort Lauderdale).

