El burlador de la Casa Blanca sale burlado | Opinión

Creo que si se mirara a Donald Trump como si estuviera burlándose de todo el mundo, incluyendo los jefes autocráticos mundiales y todos los políticos del Senado y el Congreso, los opositores políticos, los periodistas y, sobre todo, los propios ciudadanos, sus electores, se podría comprender mejor su comportamiento, que implica un desprecio total de su entorno.

Es como si fuera un burlador, no solo de mujeres, que lo es, como el del drama del famoso “Burlador de Sevilla”, Don Juan, sino de todo lo que le rodea, incluyendo el clima. Alguien que parece decir: nada me toca, nada me atañe, nada me perjudica, ni siquiera el coronavirus (que sí le tocó).

Lo curioso es que aunque las pasiones están muy agitadas entre amigos, en debates políticos y en anuncios, los caricaturistas y los comediantes se burlan de él, como siempre han hecho con la política, y eso nos hace sentir mejor. La libertad de prensa y de los medios no ha sido mediatizada por los directos y sempiternos ataques de Trump. Es decir, que el burlador de la Casa Blanca ha podido ser burlado una y otra vez.

Ahora, un libro, “Chronicle of a Presidency. Use by November 3, 2020” (A Parnilis Media Production), de Agnes Moncy, una amiga y colega académica en Filadelfia, se añade al humor crítico. Está compuesto con “limericks”, poemas tradicionales de la lengua inglesa en quintillas jocosas, y crónicas reflexivas en prosa. Ella explica en la introducción que “su propósito era dar testimonio —como en el cuaderno de bitácora de un capitán de barco— de lo que los estadounidenses han experimentado en este viaje peligroso”. Pero al burlarse de las actitudes de Trump nos hace reconocer la situación bufonesca del palacio presidencial y otros dominios en los que él interviene.

Es un modo incisivo, penetrante, y a la vez sardónico, de captar al “burlador” de la Casa Blanca, transformando la frase “Make America Great Again” en “Hagamos la Casa Blanca grande otra vez”.

“En 2018, cuando vi a América hundirse en una falta de respeto general, me sentí compelida a reaccionar”, me dice Agnes. “Los ‘limericks’ comenzaron como una forma de grabar esos shocks y el libro nació de esa serie. Espero que el verso, en una forma sencilla y tradicional, pueda proveer una forma de resumen de los sucesos pre-pandémicos, que pudiéramos olvidar durante la crisis. Los eventos que llamo ‘los horrores de julio de 2018’ [la reacción de Trump ante la Otan]”.

Todo eso pedía un poco de humor. Y la quintilla jocosa resume en pocas palabras una situación compleja, y es rimada, por lo que se hace memorable. Hace reír, porque depende del “pun” o juego de palabras, retruécanos que tienen sentido en inglés, pero difíciles de traducir.

Ella, sin embargo, intenta esa traducción y yo también, pero muy libremente. Los números indican las fechas de los versos y la circunstancia a la que se refiere.

7-10-18. Poema uno. “La nueva OTAN”

“Prometió que la haría más grande: ¡la OTAN!/ no la actual, sino la nueva mejorada versión,/ con un empujón y un trompón,/ y declaró que adoraba el dinero,/ hasta en Prestwick y Heathrow”.

8-28-19. Poema 14. “El neoyorquino”

“Érase un neoyorquino de apellido Trompeto:/ y aterrizó en la Casa Blanca como el concreto…”.

9-10-19. Poema 35. “Uso futuro del Doral Nacional de Trump”

“Con falta de ganancias por tormentas y ciclón,/ su club Doral, insiste, vale un montón,/ es mejor que Camp David,/ reclama, para la reunión del ‘Summit’,/ con sus huéspedes Kim y Putín”.

Al crearlos, Agnes no buscó ningún ejemplo, pero al tiempo de estar terminando de escribir su serie, un libro de poemas jocosos apareció públicamente, “Dumpty: The Age of Trump in Verse”, con ilustraciones y versos del famoso actor John Lithgow. Ese fue el primer volumen, en octubre del 2019. Le siguió un segundo volumen en septiembre de este año, “Trumpty Dumpty Wanted a Crown: Verses for a Despotic Age”.

“Son versos excelentes, y desde entonces ha habido secuela, y por lo visto van a recitarlo varios actores norteamericanos”, dice Agnes. Claro que tuvo mucha propaganda; puede verse a Lithgow en YouTube recitando sus poemas en el programa “Late Night” con Stephen Colbert : (https://www.youtube.com/watch?v=LvLxAS5LO2M). Estos no son “limericks”, y algunos parodian canciones, como las de “Sound of Music”, por ejemplo, “My Favorite Lies”, basado en “My Favorite Things”, que es una lista de mentiras de Trump en todas partes y ocasiones. Se puede leer y reír en un avance de Amazon.com: https://www.amazon.com/Dumpty-Trump-Verse-John-Lithgow/dp/1452182752

Agnes Moncy es poeta, escultora y traductora, de varios libros españoles, como la gran novela del siglo XIX “Fortunata y Jacinta”, de Benito Pérez Galdós, y profesora de literatura española jubilada de Temple University, Filadelfia.

