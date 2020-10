El vil seductor “Don Juan”, personaje hispano universal y tradicional en el Día de Todos los Santos

Uno de los personajes hispanos más característicos y duraderos en la literatura y el arte universal es el de Don Juan, hace tiempo convertido en mito, cuyo original procede de un dramaturgo español del siglo XVII.

Es en su versión romántica de mediados del siglo XIX, por José Zorrilla, que lo escribe y estrena en 1844 a los 27 años, y alcanza el éxito 20 años después, cuando se comienza a interpretar en toda España e Hispanoamérica. Especialmente con el motivo de la víspera del Día de Todos los Santos, el 31 de octubre. Así fue en Miami en los últimos días de octubre de 1975 con Pedro de Pool. Y en Cuba se hacía con Otto Sirgo en el papel protagónico.

Pero mucho antes del XIX el original era interpretado en España y en varios países de Europa, bajo diferentes títulos, como El burlador de Sevilla, El convidado de piedra, Tan largo me lo fiáis, etc. Y un músico tan notable como Wolfang Amadeus Mozart lo adaptó a la ópera con letra en italiano, del libretista Lorenzo Da Ponte, Il dissoluto punito, ossia il Don Giovanni, (El castigado disoluto, o sea el Don Giovanni).

Los más grandes barítonos la han interpretado porque es una de las mejores cinco obras del repertorio operático. Hoy día ha adquirido gran fama Ildebrando D’Arcangelo, un bajo barítono italiano que ha representado al personaje de Don Juan en varias casas operáticas del mundo, alternándolo con el papel del criado Leporello (Catalinón en la obra original).

'Don Juan in Hell': Agnes Moorehead, Ricardo Montalbán, Paul Henreid y Edward Mulhare. A la venta en Amazon como el único play bill firmado (de 1972) por $144 dólares. Cortesía

En Hollywood el rol fue de Errol Flynn. Y hay que añadir al actor mexicano Ricardo Montalbán, en el Don Juan in Hell (tercer acto de la obra Man and Superman) de George Bernard Shaw, que recorrió el mundo, y se vio en Filadelfia en los años 70.

Pero el hecho de que Mozart ya lo hubiera adaptado al drama musical en el siglo XVIII (1787) demuestra que su origen viene de mucho antes. De cierto lo copió de Molière, el más reputado dramaturgo francés de la época, y su Don Juan ou le Festin de Pierre, y de Goldoni, el famoso dramaturgo del settecento italiano, autor de Don Giovanni Tenorio ossia il Dissoluto, que fue representado en Venecia en 1736.

Por lo que se puede deducir que ya había recorrido los principales centros culturales desde España y las regiones de Italia, especialmente con la Commedia dell’arte, cuando Zorrilla transforma el drama, guiándose más bien por las recreaciones románticas que hicieron Prosper Merimée, con el título Les âmes du Purgatoire (Las almas del purgatorio), o bien la versión de Alexandre Dumas, padre, Don Juan de Manara ou la chute d’un ange (Don Juan de Maraña o la caída de un ángel), estrenada en 1836.

Es desde hace tiempo un arquetipo popular. Por ejemplo, se dice “es un don Juan”, refiriéndose a un mujeriego. Pero el caso es que el Don Juan de la obra ficticia de teatro va más allá de ser un simple mujeriego, es el amador o burlador de miles de mujeres, a las que engaña o viola. Y también un asesino. Lo que ha sido analizado por muchos críticos, incluso en sus aspectos sicológicos y míticos.

Presentación de 'Don Juan' en Miami. CHC Theater Collections

Y esto se hizo muy explícito al público en la dirección escénica de Don Giovanni que se presentó en el Palacio de Bellas Artes en México, en 2015, (y que aún se mantiene, incluso este septiembre). Durante la Obertura de la obra, se escenifican entradas y salidas de varias mujeres semidesnudas en la tienda de Don Juan, que también está desnudo, creando el trasfondo para el drama. Pero en esa presentación se ve que Don Juan puede conquistar, porque es extraordinariamente sensual y atractivo. Sus víctimas se perecen por él.

Entonces, es muy importante descubrir quién realmente creó el maravilloso personaje de Don Juan que, junto con el totalmente diferente Don Quijote, de Miguel de Cervantes, han pasado a ser globales, ambos del mismo Siglo de Oro español, a principios del siglo XVII.

Eso es lo que ha estado en juego durante muchos años. Hasta hace unas décadas se le ha atribuido siempre, y muchos lo repiten aún, (incluso en la referencia a Don Giovanni en Wikipedia) al autor dramático español Tirso de Molina, un religioso mercedario que nunca, y repítase esto, nunca se lo atribuyó él a sí mismo. Sino que fueron los editores posteriores por intereses creados o por falta de investigación.

Errol Flynn con Viveca Lindfords en “Adventures of Don Juan”. Cortesía

Pero otro autor y en este caso actor, productor, y empresario también del teatro de la época y contemporáneo de Lope de Vega, Andrés de Claramonte, bastante desconocido por el público actual, fue en realidad el que imaginó a Don Juan. Era murciano, pero vivía en Sevilla, y no le costaba mucho ver a seres parecidos en la realidad de sus contemporáneos. Pero había antecedentes en leyendas e historias anteriores. Y por ello lo situó en la Edad Media por los siglos XIII y XIV, con el rey don Alfonso Onceno y durante el reinado de Pedro el Cruel, que tenían en sus cortes a la familia de los Tenorios, de la Orden de Calatrava. Estos se oponían a los Ulloa, de la Orden de Santiago, que apadrinaron a Claramonte en su época.

“En ninguna de las cinco Partes de comedias de Tirso de Molina, publicadas desde 1627 hasta 1636, se encuentra El burlador de Sevilla ni existe ningún documento que avale la atribución decidida por un fraudulento impresor sevillano, que años más tarde editará la misma obra, con otro título, Tan largo me lo fiáis, esta vez a nombre de Calderón de la Barca”, explica el erudito y crítico español Alfredo Rodríguez López-Vázquez, que lleva casi 40 años estudiando a Andrés de Claramonte y las características de su obra, y es el descubridor de que ha sido este actor, empresario y dramaturgo el verdadero autor.

Así lo expone en las 30 ediciones que ha hecho de El burlador de Sevilla, desde 1989, para la prestigiosa editorial española Cátedra, aunque en la portada se diga que la obra es atribuida a Tirso de Molina. Lo avala utilizando recursos lingüísticos, el vocabulario específico en varias obras, el seseo de andaluz de Claramonte en las rimas, el uso de estrofas poéticas favoritas, el encabalgamiento en las estrofas, su predilección por ciertos temas que apuntan a la teatralidad, para determinar el parecido en varias de sus obras y la imposibilidad de que sean de otro dramaturgo.

“El mito de Don Juan, ajeno por completo a los planteamientos doctrinales e ideológicos asociados al Maestro en Teología fray Gabriel Téllez [Tirso de Molina], es un mito que enraíza sus orígenes en las leyendas sevillanas en torno al rey Don Pedro el Cruel y, en el texto precursor de Lope de Vega, con las leyendas similares creadas en torno al rey Juan II de Portugal”, escribe Rodríguez López - Vázquez.

Aunque ya muchos críticos aceptan las conclusiones de este crítico, no ha sido hasta ahora definitivamente aceptado de modo general el nombre de Claramonte como autor del Don Juan. Y por fin, la editorial académica Peter Lang Publications, radicada en Nueva York y otras ciudades internacionales, sacará al mundo en diciembre la obra que también se publicó con el nombre Tan largo me lo fiáis, en 1617, con Claramonte como autor. Este será el título: “El burlador de Sevilla / El Infanzón de Illescas”, por Andrés de Claramonte, edición de Alfredo Rodríguez López-Vázquez (Peter Lang Publishing Inc.).

Uno de los aspectos importantes de la obra es que Don Juan se enfrenta a una estatua de piedra que regresa de Ultratumba, la del Comendador de Ulloa. Ha sido asesinado por el burlador al venir a defender la honra de su hija, Ana de Ulloa. Esta magia de personaje tipo fantasma es característica de la intuición teatral de Claramonte, dice Rodríguez López-Vázquez:

“El texto es ajeno a cualquier pretensión religiosa o doctrinal y se elabora cruzando dos historias dramáticas diferentes: el empedernido burlador de doncellas y el motivo legendario y mítico del muerto que vuelve de Ultratumba para vengarse de quien lo mató”, escribe en la introducción a la nueva edición de Peter Lang.

Producción de la Florida Grand Opera de ‘Don Giovanni’. Foto de la versión del 2007 de Washington National Opera. Karin Cooper/Washington National Opera

“La manifestación o avatar en la que aparece este muerto es constante en la obra de Claramonte y presenta dos posibilidades teatrales: la figura marmórea de la estatua de jaspe y alabastro, que otorga consistencia pétrea al personaje, y la Sombra o Fantasma que tiene consistencia incorpórea y representa al espíritu”, continúa.

“El mito de Don Juan se ancla sobre la primera de estas dos variaciones”, explica Rodríguez López-Vázquez, “la cual entronca con toda una serie de leyendas y mitos paralelos a historias derivadas de la tradición popular, no solo de Europa, sino también de África, como han demostrado distintos estudiosos de la antropología y de la Psicología del Inconsciente”.

De este modo, Don Juan, el impío seductor, no solo es personaje de una obra dramática, sino que se convierte en mito universal, entretenido, y dramáticamente trágico.

