Si has rechazado vacunarte, ¿deberías ocupar una cama de cuidados intensivos? | Opinión

Un enfermero atiende a un paciente con COVID-19 en una unidad de cuidados intensivos en Los Ángeles, en esta foto de archivo del 6 de enero de 2021. PATRICK T.FALLON / AFP /Getty Images

Esta semana había 3,610 personas hospitalizadas por Covid en la Unidad de Cuidados Intensivos (ICU, por sus siglas en inglés) en el estado de la Florida. Estos enfermos son más del 50% en los hospitales. De 200 nuevos pacientes con COVID el domingo pasado, 178 no habían sido vacunados. Hay informes de que no se hacen operaciones que no sean urgentes, porque las camas de ICU están ocupadas por pacientes con COVID.

Como muchas personas sin vacunar han confirmado que han elegido no hacerlo por una razón poderosa para ellos, y la excusa que dan es que son libres de escoger, yo quiero preguntarles: ¿está la sociedad lista para ser libres de no permitir a los no vacunados usar las camas de cuidados intensivos en los hospitales?

Apoyo al presidente Emmanuel Macron de Francia que mandó a portar un pasaporte de vacunado para entrar a cualquier sitio cerrado. Y apoyaría que se usen esos pasaportes aquí en cualquier sitio cerrado. ¿Pero llegará el momento en que se use el pasaporte prioritariamente en un hospital para dar cuidados intensivos por COVID? Porque a eso podríamos llegar si seguimos en esta situación.

La gente habla de libertad. Esa libertad de la democracia occidental no existe en el vacío. Está sujeta a los derechos de los demás. Es un contrato social. Pienso que tu libertad se opone a mi libertad si no te vacunas. ¿Qué te parece eso?

El Papa Francisco ha dicho esta semana que recibir la vacuna es un acto de amor. “Gracias a la gracia de Dios y al trabajo de muchos, ahora tenemos vacunas para protegernos del COVID-19”, dijo el 18 de agosto. “Conseguir las vacunas que autorizan las respectivas autoridades es un acto de amor. Le pido a Dios que cada uno de nosotros pueda hacer su pequeño gesto de amor, por pequeño que sea, ya que el amor siempre es grande”.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Y lo más doloroso es cuando alguien de la propia familia se opone a la vacuna. Estoy en una situación similar a la del columnista Leonard Pitts, Jr., cuya columna del 13 de agosto en The Miami Herald expresa su miedo por sus hijos que aducen razones para no vacunarse. Ambos tememos que mueran estos seres queridos. El COVID-19 y sus variantes han probado tener un poder mortífero si no se ha vacunado la persona.

En las escuelas de Miami-Dade y Broward el equivalente de no vacunarse podría ser que un estudiante en una escuela donde le está prohibido llevar revólver o puñal, entre sin mascarilla puesta, porque no se da cuenta de que su boca y su nariz son equivalentes a cualquier arma criminal en medio de una infección que se transmite por el aire. Y los votantes deberían cobrarles en las urnas a los gobernadores que se opongan, ya que están condenando a esos niños a enfermarse.

Los que se niegan a vacunarse se dividen en varios grupos. Algunos no ven que es importante desde el punto de vista social, otros tienen miedo de las reacciones futuras, muchos no confían en los especialistas de la salud, o creen que siendo saludables tienen mayor resistencia a las enfermedades, o a lo mejor ya les dio COVID-19 y no se dan cuenta de que la variante Delta es mucho peor.

Pero hay gente que lo hace por razones políticas. Creen que si Donald Trump no les dice que se vayan a vacunar no deben hacerlo. Trump debería hacer una campaña a favor de las vacunas, pero quizás piense que eso ayudaría a Joe Biden, ha sugerido la periodista Bess Levin en Vanity Fair. Pero lo más importante es que muchos de su base política creen en la libertad de no vacunarse. Por eso hay ahora una campaña que dice “Freedom Passports” (Pasaportes de Libertad), en vez de “Vaccine Passports”, en Twitter y Facebook, pidiendo donaciones para Trump y enviando una camiseta con ese letrero de regalo.

Lo más penoso es que se haya politizado algo tan vital con una cuestión de salud colectiva. Los hay que piensan que el doctor Anthony Fauci no sabe lo que dice, pero estoy con Arnold Schwarzenegger, quien le expresó a Bianna Golodryga de CNN: “Soy experto en cómo ejercitar un bicep, lo he estudiado por 50 años, y pienso que lo mismo pasa con el virus. Nadie sabe más que Anthony Fauci que ha estudiado los virus su vida entera, ¿por qué no le quieren creer?”.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

El Dr. David J. De La Zerda, que ha pasado más de un año en el ICU del Jackson Memorial Hospital tratando pacientes, le confesó a Albert Sun y Giulia Heyward para un artículo del 17 de agosto en The New York Times que cada paciente que ha tratado allí resiente no haberse vacunado. “No tengo uno que no se queje. Se ven realmente enfermos, y muy jóvenes. De momento, alguien te está hablando, y la próxima vez que los vas a ver, ya se han muerto”.

Esa es una verdad más potente que todo lo demás que yo pueda decirles.

Olga Connor es una escritora cubana. Correo: olconnor@bellsouth.net.