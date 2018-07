Alexis Valdés se derrite de amor y publica una foto desnuda de su esposa Claudia embarazada

Aquí registré a la futura mamá bajo el agua El agua es vida como la que dentro de otro líquido se apura por conocer la vida del mundo. @claudiavaldes21 #futuramama #lucia #embarazo Hoy exactamente 38 semanas.

A post shared by Alexis Valdes (@alexisvaldes) on Jul 7, 2018 at 2:35pm PDT