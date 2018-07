¡No le digan gorda! Adamari López se llena de valentía y luce su sensual figura en trajes de baño

“Yo no soy flaca pero me encanta ponerme traje de baño”.

Con esa afirmación la actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López divulgó en Instagram Story una mini sesión informal de modelaje en la que, pese a las duras críticas sobre su figura, luce varios modelos de traje de baño diseñados por la animadora y empresaria Maripily Rivera.

Suscríbase

La copresentadora de Un Nuevo Día, quien en el pasado ha hecho un compromiso público para mejorar su alimentación y adelgazar, se grabó a sí misma ataviada con una atrevida colección de trajes de baño de cuerpo completo que resaltan la sensualidad del a mujer sin importar su fisionomía.

Me encuentro “probando algunos diseños de los trajes de baño de Maripily que están divinos, sí me encantan; este me fascinó”, comentó la actriz, famosa por su actuación en varias telenovelas, en referencia a un modelo blanco con diseño abstracto en tonos morados y ocres.

“Gracias Maripily por los trajes de baño, me los voy a probar todos ahora”, prosigue la presentadora de Telemundo, al aclarar que la diseñadora no la está remunerando para promover su colección playera.

Entre los modelos, destaca uno que “me gusta mucho que sea Rashguard, que es cuando tiene las mangas largas, porque protege del sol”, explica. Es el tipo de traje de baños con el que viste a su hija Alaïa, cuando van a la playa, cuenta.

López desafía los cánones de belleza de las celebridades latinas. Y, como millones de personas inconformes con su peso, se ha sometido a dietas y ejercicios a fin de deshacerse de las libras de más.

“El compromiso es conmigo misma porque sé que uno debe estar saludable así que me comprometí”, afirmó en febrero la artista boricua de 47 años en las transmisiones en vivo del matutino que conduce. Fue entonces que se pesó ante las cámaras.

En las imágenes que publicó esta semana se nota claramente que ha adelgazado. Se siente bella y cómoda, tanto así que las compartió con sus cuatro millones de seguidores en la red social.

SHARE COPY LINK Las minorías sexuales a menudo son un colectivo tergiversado en los programas de ficción de los medios televisivos en español en Estados Unidos. Los personajes gay, lesbianas, bisexuales y transgénero son blanco de burlas en las telenovelas y, con

Siga a Daniel Shoer Roth en Facebook y en Twitter @DanielShoerRoth .