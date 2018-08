‘Me picó y me dolió, pues respondo’: Francisca Lachapel sobre el acoso en redes

Francisca Lachapel se ha ganado al público con su naturalidad, y ahora es igual de sincera y directa con los que se escudan en las redes sociales para criticarla.

“Mis redes sociales son mi casa, si alguien llega a mi casa a ofenderme, pues yo tambien me voy a defender”, dijo la presentadora de Univisión en entrevista con el Nuevo Herald.

Desde que ganó el concurso Nuestra Belleza Latina en el 2015, la dominicana se ha ido abriendo paso con su labor de conducción en Despierta América. Los tres años que lleva en los medios le han ganado muchos admiradores, pero también ha soportado una buena dosis de críticas, como todas las personas de perfil público. Por eso decidió dejar “el silenció” después de “aguantar” los ataques.

El caso más reciente ocurrió cuando en uno de sus posts en Instagram hizo un comentario sobre las ventajas de los filtros fotográficos y alguien le dijo que ella los necesitaba porque es muy “fea”.

“Yo por lo menos uso mil filtros y vivo. Pero tú eres tan insegura y acomplejada que vives escondida y acomplejada a través de esta cuenta”, le respondió a la acosadora.

Lachapel confesó que palabras como esas le duelen, porque es “una persona que siente y padece”, y aunque está consciente de que es una figura pública, ha decidido responder cuando lo cree necesario.

“Prefiero la paz, el amor, pero también tengo mi carácter, y si siento que tengo que decir algo, lo digo, y que tenga las consecuencias que tenga que tener”, afirmó.

A su vez instó a no mostrarse pasivos ante el bullying porque este puede afectar la seguridad de muchos, especialmente de los jóvenes.

“Lo hemos visto, hay gente que se mata, que se le destruye su autoestima por siempre con un simple comentario de ese tipo”, recalcó.

Lachapel, de 28 años, fue más lejos en su defensa del derecho a responder al ciberacoso.

“Si puedo evitar que esa persona me haga bullying, y que lo piense dos veces antes de hacerle bullying a alguien, entonces me doy por servida. Por eso ahora, no más silencio. Me picó y me dolió, le respondo”.

Por otra parte, Lachapel, que disfruta compartir frases de aliento en sus redes, tiene este consejo para los jóvenes que enfrentan cualquier tipo de rechazo: “Enfócate en lo que puedes controlar, tu actitud”.

“Los que te critican, los que te hacen bullying, son tus más grandes admiradores. Entonces, ¿cómo puedes fastidiarlos? Brillando. Déjalos que exploten de rabia”, resumió.

Lachapel emigró de República Dominicana a Nueva York en el 2010 para ayudar económicamente a su mamá. Trabajando como mesera en la Gran Manzana, comenzó a gestarse su sueño de llegar a la televisión. Una vecina fue quien le sugirió que se presentara al concurso de Nuestra Belleza Latina y ella comenzó a “visualizar” cómo sería ser reina, y para ello le puso su rostro a la foto de Vanessa de Roide, ganadora en el 2012.

Su participación en la edición de este año, que se celebra en noviembre, sería para apoyar a las chicas.

“No puedo esperar a ver cómo el programa les va a cambiar la vida a las participantes, así como nos la ha cambiado a las 10 reinas de belleza”, concluyó.

Siga a Sarah Moreno en Twitter: @SarahMorenoENH.