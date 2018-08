Srta Dayana promete que no pasará ‘Una noche fría’. Nuevo video no deja nada a la imaginación

La Srta. Dayana sigue tomando Miami por asalto. El nuevo video de su tema Noche fría, que ya se encontraba en la lista de los 10 más escuchados de la emisora de Cubatón 95.7 FM, salió ayer al mercado y ya tiene vuelto locos a sus fans.

Con los labios pintados de azul y gafas de gata, Srta. Dayana canta en el video esas frases típicas de sus canciones, que han calificado como de “empoderamiento femenino”, y que en el mundo del reguetón quiere decir hablar sin pelos en la lengua y dejar poco a la imaginación.

“Si me dejaste, te volviste loco, porque la noche está fría y la voy a calentar con otro”, canta Dayana, que no se deja vencer por el despecho y le dice a su enamorado, “ya tengo otro que me atienda”.

Los comentarios al pie del video en YouTube prueban cómo sus fans la inundan con piropos. La llaman “Princesa del Reggaetón”, dicen que representa muy bien a nuestra “Cuba Bella”, la invitan a que “siga subiendo como la espuma” y alaban su “tremenda voz y swing, como el de todas las cubanas”.

Suscríbase

El video tiene también un toque de humor, que se aprecia cuando Dayana sale haciendo ejercicios en una bicicleta estática, como si dijera, ‘ahora que se acabó, me voy a poner en forma para que me extrañes’.

Como favorita en un mundo dominado por figuras femeninas, sus colaboraciones con Jacob Forever en Ojalá y Yakarta en Beso de tu boca han contribuido a afianzar su lugar entre las titulares del género dentro y fuera de Cuba.

Dayana Chávez –ese es su verdadero nombre– se dio a conocer con temas como La mentira, Solteras, Tenemos el control y Plato de segunda mesa.

La carrera de la intérprete, graduada de Espectáculos musicales en la Escuela Nacional de Arte de La Habana, comenzó a tomar fuerza junto al DJ Adriano, en cuyo proyecto Havaneando participó primero como bailarina y coreógrafa y luego como vocalista.

Srta Dayana acaba de finalizar una gira por Estados Unidos, y regresa a Cuba el 24 de agosto “para cumplir unos compromisos en el país”, dijo el comunicado de prensa. El 21 de noviembre estará de vuelta en Miami para cantar en el concierto de cubatón de la emisora 95.7 FM, que se celebra en el Watsco Center de la Universidad de Miami.

Su próximo sencillo, Ponte Pa’ Mi, saldrá en septiembre con Universal Music Group. Este es un dúo con el cantante venezolano Benavides, en el que además tiene una participación el puertorriqueño Brray, quien canta trap.

“Estoy super contenta que Universal Music Group me escogió como la cantante femenina para este proyecto tan importante. Trabajar con Brray y Benavides fue muy especial”, dijo la Srta. Dayana.