El actor Alejandro García no para de publicar ‘pruebas’ contra Eileen Moreno y le sale cara esta estrategia

#DeclaracionVSrealidad Subo este video de la declaración de Eileen Moreno a la Radio 1 de Bogotá en Septiembre 13 del 2018. Donde sigue mintiendo, omitiendo información, humillando y tratando de hundir mas mi imagen mostrándome como agresor diciendo que yo le gritaba, insultaba y mal trataba, cuando la realidad durante los momento en que ella empacaba las maletas como se puede ver en el video, es otra totalmente. Ella muchas veces utilizaba esto, como tipo de maltrato hacia varios actores del medio como si fuera algo malo. #noalahomofobia #igualdad #EileenMorenoMiente #mentiorsa #oportunista @vickydavilaperiodista @wradioco @caracoltv @laredcaracoltv @noticias_rcn_co @canalrcn @caracoltvintl @telemundo @telemundointl @uninovelas @uninovelas @juliosanchezcristo @fdbedout @tvynovelas_co @revistasemana @peopleenespanol #caracoltv #tvynovelas #univision #revistapeople #eileenmoreno #niunamas #niunamenos #niunamás #yosidenuncio #yosidenuncioamiagresor #rcn #telemundo #wradio #law #lared